Kolemjdoucí bleskově odzbrojil střelce v Sydney

Jeden z kolemjdoucích v Sydney nejspíš zabránil většímu masakru, když se mu během krátké chvíle podařilo připlížit k jednomu ze střelců a odzbrojit ho. Video, jež se rychle šíří na sociálních sítích, zveřejnila australská média či britský Telegraph. Útok si vyžádal mnoho mrtvých, podle úřadů střelci cílili na účastníky židovské akce.
Videozáznam ukazuje neznámého muže, jak se schovává za zaparkovaným autem, než se vrhne na útočníka, který střílí zpoza popelnic do davu na nedalekém trávníku. Muž s ním několik vteřin bojuje a následně mu vytrhne z ruky zbraň, která vypadá jako puška, píše Telegraph. Útočník pak spadne na zem a začne se plazit pryč.
Poté, co kolemjdoucí střelce odzbrojí, zvedne ruku a položí zbraň na zem. Střelec pak pomalu odchází, zatímco po něm jiný kolemjdoucí hodí jakýsi předmět, ukazují záběry.
Následně se ozve několik výstřelů a kamera se zaměří na druhého údajného střelce, který se nachází na mostě nad parkovištěm. Je slyšet, jak lidé křičí: „Zpátky, zpátky,“ zatímco druhý střelec, oblečený celý v černém, střílí z mostu.
V tomto okamžiku je vidět prvního střelce, jak se připojuje ke svému komplici na mostě, kde si vezme další pušku. Dvojice se ukryje za zdí mostu a střílí směrem ven. Dva kolemjdoucí, včetně muže, který střelce odzbrojil, se pokoušejí ukrýt za stromem. Muž zjevně utrpěl zranění na paži a následně se zhroutí, popisuje vývoj Telegraph.
Pozdější záběry z dronu pořízené nad mostem ukazují ozbrojence pohromadě. Jeden z nich, oblečený v bílých kalhotách, leží na zemi a je nejspíš po smrti. Jeho partner dál střílí různými směry, než na místo vběhne policie, která ho zneškodní.
Podle australských politiků střelci cílili na židovskou akci související s chanukou a hovoří o antisemitistickém a teroristickém činu.