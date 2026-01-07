Saúdi útočí v Jemenu, na Sokotře uvázly stovky turistů

Čtyři lidé zahynuli při úderech koalice vedené Saúdskou Arábií v jemenské provincii Dálí, která je baštou vůdce separatistické Jižní přechodné rady (STC) Ajdarúse Zubajdího. Píše to agentura AFP. Kvůli střetům mezi separatisty a vládními silami uvázly v uplynulých dnech na jemenském ostrově Sokotra stovky turistů včetně dvou desítek Čechů.
Vůdce STC, která je podporovaná Spojenými arabskými emiráty, v úterý nenastoupil spolu s delegací do letadla do Rijádu a utekl na neznámé místo, oznámila koalice zaštítěná Saúdskou Arábií, která stojí za mezinárodně uznávanou jemenskou prezidentskou radou. Rijád pořádá fórum, jež chce jednat o situaci na jihu země.
STC později v prohlášení podle agentury Reuters uvedla, že Zubajdí je v Adenu, ale že ztratila kontakt s delegací v Rijádu. Zároveň vyzvala k ukončení vzdušných úderů prováděných saúdskoarabskou koalicí. Podle AFP tyto síly provedly nejméně 15 úderů v provincii Dálí, které měly cílit na sídla místních vůdců, kteří jsou loajální k Zubajdímu.
Jemenská prezidentská rada mezitím Zubajdího vyloučila ze svých řad a obvinila z vlastizrady, které se měl dopustit úsilím o odtržení několika provincií.
Separatisté dobyli v prosinci rozsáhlé části Jemenu, které ovládala mezinárodně uznávaná vláda. Ta následně kvůli postupu separatistů na 90 dnů vyhlásila výjimečný stav a uzavřela také letecké, námořní i pozemní hranice.
Situace na Sokotře
Všechny vnitrostátní a mezinárodní lety na Sokotře byly minulé úterý pozastaveny, včetně tří leteckých spojů, které na vyhledávaný ostrov každý týden dopravují turisty z Abú Dhabí, sdělil v pondělí AFP místní představitel. Na ostrově podle něj nedobrovolně zůstávalo přesně 416 turistů, z toho více než šedesát Rusů.
České ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy na Sokotře, aby k evakuaci využili komerční lety do Džiddy v Saúdské Arábii, které by měly být obnoveny od středy.
„Evidujeme 23 Čechů, kteří jsou všichni na čekací listině pro jeden z následujících letů ze země. Naše ambasáda v Rijádu je se všemi v kontaktu a informuje. Informace zasíláme také přes systém DROZD,“ sdělil ČT24 tiskový mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Rijád na přelomu roku vyzval separatisty, aby se stáhli z východních provincií Hadramaút a Mahra. STC se ale zbraní a základen vzdát odmítá. Síly podporované Rijádem mezitím oba regiony znovu dobyly.
Rozpad koalice proti hútíům
Konflikt vyvolal velký spor mezi Emiráty a Saúdskou Arábií, což vedlo k rozpadu koalice původně vytvořené za účelem boje proti Íránem podporovaným šíitským hútíům, kteří jsou stále dominantní vojenskou silou v této blízkovýchodní zemi.
Občanská válka v Jemenu trvá od roku 2014. Separatisté z Jižní přechodné rady v ní po boku vládních sil bojují proti povstaleckým hútíům, zároveň ale usilují o nezávislost jižního Jemenu a ovládají většinu území více než čtyřicetimilionové země, především oblasti na jejím jihu a východě. Jižní Jemen byl samostatnou zemí v letech 1967 až 1990.
