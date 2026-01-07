Francie se na pohřbu loučí s filmovou legendou Brigitte Bardotovou


V jihofrancouzském Saint-Tropez začal ve středu po 11:00 SEČ pohřeb francouzské filmové ikony a také ochránkyně práv zvířat Brigitte Bardotové, která zemřela 28. prosince ve věku 91 let. Její manžel Bernard d’Ormale v úterý podle magazínu Paris Match za příčinu úmrtí označil rakovinu. Obřad se koná v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie za přítomnosti hostů pozvaných rodinou herečky a Nadací Brigitte Bardotové na ochranu zvířat.

Místní úřady uvedly, že bohoslužba je vysílána na obrazovkách v městském přístavu a na náměstích Place de la Mairie a Place des Lices. Po obřadu bude tělo uloženo na nedalekém hřbitově, kde jsou pohřbeni také rodiče Bardotové a odkud je výhled na Středozemní moře.

Tento hřbitov je také místem posledního odpočinku filmového režiséra Rogera Vadima, prvního manžela Bardotové, který režíroval její průlomový film „... a Bůh stvořil ženu“, díky kterému se stala světovou hvězdou.

Veřejnost bude mít možnost uctít hereččinu památku v Saint-Tropez ve středu po 14:00 na prostranství Pré des Pêcheurs.

Bardotová proslavila Saint-Tropez

„Obřad v kostele je soukromý. Mohou tam jen rodinní příslušníci a pozvaní hosté. Ale do Saint-Tropez se sjely stovky, možná tisíce lidí, milovníci Brigitte Bardotové. Dokonce tam přijeli i lidé z Normandie, z nejvzdálenějších částí Francie,“ uvedl zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

Připomněl také důležitost města Saint-Tropez, které hereččiny filmy proslavily. „To byl právě film ‚... a Bůh stvořil ženu‘, který toto město objevil. Byla to dříve rybářská vesnice. Od té doby se Saint-Tropez zcela změnilo a stalo se kultovním místem do značné míry i díky Brigitte Bardotové, která zejména v době, kdy ještě byla herečkou, se ve městě často procházela, měla tam dokonce i svůj obchod,“ popsal.

Bardotová pro Francouze znamenala nejen sex symbol, ale podle Šmída přinesla revoluci i v tom, že se stala nejfotografovanější ženou Francie uplynulého století. Hereckou kariéru dobrovolně ukončila v 39 letech. „Odešla na vrcholu, pak nechtěla mít s filmem nic společného. Někteří říkají, že měla dva životy. Věnovala se především ochraně zvířat. A také reagovala na vývoj ve Francii. Tvrdila, že pro Francii není dobrá islamizace země, nekontrolovaný příliv uprchlíků. Několikrát se ocitla před soudem za své výroky, byla odsouzena. To je její druhá stránka,“ popsal Šmíd.

Účastní se i Le Penová

Obřadu se kromě rodiny, nejbližších přátel a hereckých kolegů účastní také lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová. Ta podle svých slov na akci dorazila vyjádřit Bardotové svůj obdiv. Zároveň vyslovila podporu jejímu manželovi, který je bývalým poradcem a blízkým spolupracovníkem otce Le Penové Jeana-Marie Le Pena.

D’Ormale uvedl, že Bardotová v poslední době podstoupila dvě operace kvůli blíže nespecifikovanému druhu rakoviny. Poté, co byla na konci roku 2025 dvakrát hospitalizována, trvala na tom, že se chce z nemocnice vrátit do své vily La Madrague v Saint-Tropez, a to i přes zdravotní komplikace. „Až do posledních chvil byla při vědomí a do samého konce se zajímala o osud všech zvířat,“ dodal její manžel.

Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes dvacet let. Oficiálně ji ukončila v roce 1973. V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči o ně. V souvislosti s tím ostře kritizovala například islám, myslivce či obyvatele ostrova Réunion, jež nepřímo označila za divochy. Soudy jí opakovaně udělovaly pokuty, protože se několikrát dopustila pomluvy či podněcování k rasové nesnášenlivosti.

