Dobrá zpráva pro koho? Clooney získal francouzské občanství

George Clooney spolu se svou manželkou Amal a dvěma dětmi získal francouzské občanství. Na životě ve Francii si hollywoodský herec pochvaluje klid. Zatím ho ale příliš nemá – francouzská náměstkyně ministra vnitra prověřuje „dvojí metr“ a do herce si rýpnul i americký prezident Donald Trump, jehož je Clooney vytrvalým kritikem.
Hollywoodský herec známý ze seriálu Pohotovost nebo z filmové komedie Dannyho parťáci si spolu se svou ženou, právničkou, Amal pořídil v roce 2021 dům s vinicí nedaleko města Brignoles ležícího asi padesát kilometrů východně od Marseilles.
Clooney si pochvaluje tamní klid. „Tady vám nikdo nefotí děti. Před branami školy nečíhají žádní paparazzi. To je pro nás důležité,“ řekl začátkem prosince francouzské televizi RTL. Dodal, že dům na jihu Francie je pro něj nejšťastnějším místem.
Přiznal nicméně, že neumí dobře francouzsky. „Miluji francouzskou kulturu a jazyk, i když jsem po 400 dnech lekcí stále stejně špatný,“ podotkl. Znalost francouzštiny je přitom hlavní kritérium pro získání občanství. Od ledna 2026 je ve zpřísněných testech pro cizince, kteří se chtějí trvale usadit ve Francii, vyžadováno osmdesát procent správných odpovědí.
Za významný přínos
Ministerstvo zahraničních věcí argumentuje, že herec splnil „podmínky stanovené zákonem“, uvádí francouzská média. Na jejich základě se dříve francouzskými občany stali například spoluzakladatelé sociálních sítí Telegram a Snapchat Pavel Durov a Evan Spiegel.
Občanství získali Clooneyovi na návrh ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota. A to za „významný přínos k rozvoji Francie“.
V dopise z října, z něhož cituje server Politico, ministr zdůrazňuje, že se manželé Clooneyovi „významně podílejí na kulturním, intelektuálním a humanitárním významu Francie“ svými aktivitami „herce, režiséra a producenta“ a „renomované advokátky“, která spolupracuje s „mezinárodními organizacemi se sídlem ve Francii“. Clooney je Američan, jeho manželka má britsko-libanonské občanství a francouzsky mluví plynně, uvádí deník The Guardian.
Vedle „humanistických hodnot“ shodných „s principy francouzské diplomacie“ ministr rovněž zmiňuje „obrovské finanční zisky“ generované Clooneyho činností ve Francii, z nichž těží francouzský filmový průmysl.
Dvojí metr?
Právnička a politička Marie-Pierre Vedrenneová z centristického Demokratického hnutí (MoDem), která působí jako náměstkyně ministra vnitra, ale podotkla, že chápe „názor některých Francouzů, kteří v této věci vidí dvojí metr“. „Není to správný signál,“ připustila pro veřejnoprávní rozhlas Radio France a přislíbila, že prověří, zda hollywoodská hvězda nedostala výjimku.
Ministr vnitra Laurent Nuñez se od slov náměstkyně distancoval. Ministerstvo zahraničí ujišťuje, že Clooneyovi prošli „přísnými postupy“, zahrnujícími mimo jiné bezpečnostní prověrku. Deník Le Figaro ale například spekuluje, zda Clooneyovi splnili podmínku, podle níž musí ve Francii legálně pobývat pět let.
Dobrá zpráva, napsal Trump
K probírání francouzského občanství pro George Clooneyho, aktivního podporovatele demokratů, si přisadil také americký republikánský prezident Donald Trump.
„Dobrá zpráva! George a Amal Clooneyovi, dva z nejhorších politických prognostiků všech dob, se oficiálně stali občany Francie,“ napsal během silvestra na sítě. A dodal, že tato evropská země „se bohužel potýká s velkým problémem kriminality kvůli naprosto příšernému přístupu k imigraci“, což srovnal s politikou svého předchůdce Joea Bidena. Poznamenal rovněž, že Clooney nikdy nebyl filmovou hvězdou a že se mu podařilo získat více publicity pro politiku než své „naprosto průměrné filmy“.
Herec reagoval ironickým odkazem na Trumpovo heslo, jímž prezident svůj příspěvek zakončil. „Se současným prezidentem naprosto souhlasím. Musíme Ameriku znovu učinit velkou,“ tlumočil Clooneyova slova magazín Hollywood Reporter.
Francouzský rytíř
V roce 2007 se Clooney stal rytířem francouzského Řádu umění a literatury. Tehdejší ministryně kultury Christine Albanelová, která herci připnula ocenění na hruď u příležitosti festivalu americké kinematografie v Deauville, vyzdvihovala vedle Clooenyho talentu také jeho angažovanost v boji za demokracii, což projevil například ve filmu Dobrou noc a hodně štěstí z roku 2005. Ve snímku je kritizován mccarthysmus, tedy nevybíravý hon na komunisty a příznivce Sovětského svazu ve Spojených státech po druhé světové válce.
„Ano, umění může změnit svět,“ prohlásil tehdy Clooney, když na festivalu uváděl snímek Michael Clayton, ve kterém hraje roli advokáta bojujícího proti nekalým praktikám velké potravinářské společnosti. Film režírovaný Tonym Gilroyem podle dramaturgů festivalu připomíná angažované snímky sedmdesátých let.
„Bylo to období převratných změn. Myslím, že ta naléhavost je zpátky vzhledem k politice Spojených států v posledních pěti šesti letech. Umění rozeznívá varovný zvonek. Myslím si, že právě tady dosahuje vrcholu,“ prohlásil herec. „Chci, aby se tyto filmy dostaly na plakáty. A o mě se nebojte, mohu platit výdaje na svůj dům,“ dodal. Za roli – za níž byl později nominován na Oscara – nechtěl žádný honorář.
Francouzský pas chce i Jarmusch
Každopádně se zdá, že George Clooney není posledním zástupcem amerického filmu, který si chce ve Francii pojistit druhý domov. O francouzské občanství žádá také režisér Jim Jarmusch, který své rozhodnutí koncem prosince oznámil v rádiu France Inter.
„Rád bych měl jiné místo, kam bych mohl ze Spojených států uniknout,“ přiznal. I on zdůraznil, že nosí francouzskou kulturu „hluboko ve svém srdci“.