Clooney už nechce hrát v romantických filmech. Ale nikdy v nich moc nehrál

Jana Benediktová

před 2 h hodinami | Zdroj: Variety , CBS , The Guardian , The New York Times , People , Entertainmant Weekly , Los Angeles Times , Vulture , Time , The Washington Post

George Clooney

George Clooney v nedávném rozhovoru podotkl, že už nebude točit romantické filmy. Výrazné romantické role se ale v jeho filmografii hledají těžko – překvapivě, protože byl a je vnímán jako idol.

„Podívejte, je mi šedesát tři let. Nesnažím se soupeřit s pětadvacetiletými herci. To není moje práce. Už netočím romantické filmy,“ prohlásil Clooney na konci března v pořadu 60 Minutes stanice CBS. Naposledy se v romantické komedii objevil před třemi lety, kdy si spolu s Julií Robertsovou koupili Vstupenku do ráje, aby odradili svou dceru od unáhleného závěru prázdnin na Bali. Chce se totiž vdávat. Podobný nápad měli před lety i její rodiče, ale realita je rychle vyvedla z naivity letní romance.

Julia Robertsová a George Clooney ve filmu Vstupenka do ráje

Clooney ocenil studio Universal, že se v době, které dominují superhrdinové, prequely, sequely a streaming, pustilo do romantického příběhu pro kina. Snaha vykřísnout ještě jiskru z žánru, který v časech největší slávy v devadesátých letech a začátkem milénia táhl tituly jako Pretty Woman, Láska nebeská nebo Deník Bridget Jonesové, příliš nevyšla. Přijetí Vstupenky do ráje se dá označit za vlažné, přestože film sázel na hvězdy zvučných jmen, navíc – zvláště v případě Julie Robertsové – romantické idoly. Byť nedostatečný šmrnc nedávaly kritiky většinou za vinu ústřední dvojici, naopak, jak napsal třeba magazín Variety, „Vstupenka do ráje nikdy nepropadne, to by bylo s Clooneym a Robertsovou v jednom snímku téměř nemožné“. Ostatně celosvětový výdělek dosahoval poměrně slušných 168 milionů dolarů. Clooney a Robertsová jako dortové figurky? Diváky jistě lákal avizovaný návrat Robertsové, která se roky vyhýbala romantickým komediím z velké části kvůli ne dost dobrým scénářům, jako byly právě třeba ty z přelomu milénia – Notting Hill nebo Svatba mého nejlepšího přítele. V rozhovoru pro New York Times také podotkla, že romance ve Vstupence do ráje mohla dobře fungovat díky chemii s Clooneym (s čímž ne všichni recenzenti souhlasí). Nicméně kritika v případě Vstupenky do ráje zaznívala právě na nedostatečně vystavěný a vtipný příběh. Herecké hvězdy Clooney a Robertsová se tak stávají „pouhou dekorací, filmovým ekvivalentem plastových figurek na dortu“, jak poznamenává pro změnu The Guardian. Samozřejmě dortu svatebním. Má svůj důvod, že romantické filmy a pohádky končí v nejlepším. Tento okamžik má romantický žánr – minimálně v Hollywoodu – zdá se, momentálně za sebou. I to mohlo mít na Clooneyho rozhodnutí vliv. A možná četl recenzi Vstupenky do ráje v časopise Time. Ten návrat Clooneyho a Robertsové do romantického příběhu zhodnotil takto: „Obecně je dobré tyhle dva vidět, jen tak pro jistotu. Ale nic ve Vstupence do ráje vás nedonutí je postrádat, až skončí.“

Nejvíc sexy muž V časech na přelomu devadesátých let a tisíciletí, které hollywoodským romantickým komediím přály, Clooneymu k nálepce idolu pomohlo, že ho časopis People vyhlásil nejvíc sexy mužem roku – dvakrát, což se v anketě udělované od poloviny osmdesátých let poštěstilo jen Bradu Pittovi, Richardu Gereovi a Johnymu Deppovi. Clooney si vítězství mezi fešáky vysloužil v letech 1997 a 2006. V rozhovoru pro CSB poznamenal, že to pro něj „bylo velké období“. Coby muž v takzvaně nejlepších letech se objevil v romancích Báječný den, kde se dal dohromady se svobodnou matkou Michelle Pfeifferovou, a Nesnesitelná krutost, v níž ho jako rozvodového právníka převeze Catherine Zeta-Jonesová v režii bratrů Coenů. Za romanci se dá počítat i pozdější a trochu cyničtější Lítám v tom, kde Clooney hraje lobbistu hájícího zájmy tabákových firem, což mu vyneslo nominaci na Oscara. „Jako sledovat Caryho Granta“ „Má rošťácký šarm spojený s komickým talentem,“ zhodnotil Clooneyho režisér Báječného dne Michael Hoffman. A přirovnal ho k někdejší hvězdě klasické filmové éry: „Je to jako sledovat Caryho Granta. Muži ho mají rádi, protože působí jako respektu hodný a schopný zastánce jejich postojů. A ženy ho samozřejmě milují.“

Catherine Zeta-Jonesová a George Clooney při premiéře hry Nesnesitelná krutost (2003)

Chválou na Clooneyho charisma nešetřila ani dobová recenze v Entertainment Weekly. „Clooney dokazuje, že je opravdu romantickým hrdinou. Jeho šarm, energie, a dokonce i nenucenost, s jakou jedná s dětmi, dělají Báječný den neodolatelným,“ píše. Hercův sex-appeal popisuje jako „vědomí, že dívky přitahuje, zmírněné sebereflexí, že následky jsou často mnohem větší problém, než za jaký stojí“. Magazín Vulture zpětně o snímku mluví jako o „zapomenutelném“, čemuž Clooney přizpůsobil i svůj „prázdný šarm“. Bývalý doktor se zájmem o politiku V době uvedení Báječného dnu byl Clooney zapsán především jako pohledný doktor ze seriálu Pohotovost, filmoví producenti si ho povšimli díky hlavní roli v upířím hororu Od soumraku do úsvitu, kde je i z tvůrčí dvojice Robert Rodriguez a Quentin Tarantino jasné, že příliš romantiky na plátně neprožil. Před sebou – byť nedaleko – měl tehdy teprve roli Batmana a černobílé politické drama Dobrou noc a hodně štěstí, díky němuž se představil i jako režisér a debutující scenárista (a hned nominovaný na Oscara). A letos se Clooney k rekonstrukci konfrontace mezi komentátorem Edwardem Murrowem a senátorem Josephem McCarthym vrátil, když skutečné události převedl do divadelní hry, která se zároveň stala jeho hereckým debutem na Broadwayi.

Debut George Clooneyho na Broadwayi

Na základě popisu v Entertainment Weekly (a nešlo o jedinou recenzi, která vyzdvihovala Clooneyho v romantických příbězích, Los Angeles Times třeba píše o objevu „velké hvězdy“ tohoto žánru) by se dalo v hercově následující filmografii čekat více romantiky, on se ale do této škatulky chytit nedal. Byl (je) bezpochyby idolem, třebaže jednoznačná, výrazná romantická role – jakých má třeba jeho kolegyně Julia Robertsová hned několik – v seznamu jeho snímků chybí. Grant a McConaughey jsou stále romantici Nemusí být všem dnům konec. Slova o skoncování s romantickými komediemi mohou být jen chytrým tahem, který naopak takové nabídky na Clooneyho stůl přitáhne, jak naznačuje list The Guardian. Za příklad poslouží jiní zralejší muži, pro něž věk není překážkou v romantických filmových vztazích. Hugh Grant se vrátil nedávno v pokračování „deníků“ Bridget Jonesové (jakkoliv nešlo zrovna o jeho romanci), Matthew McConaughey nevylučuje pokračování komedie Jak ztratit kluka v deseti dnech. Vzhledem k tomu, že podmínkou je dobrý scénář, který ještě není ani zdaleka napsaný, klidně by se McConaughey mohl na plátně objevit až coby čerstvý šedesátník. Tedy blízko Clooneyho současnému věku. A Dustin Hoffman hrál v Poslední šanci na lásku se sedmi křížky na krku.