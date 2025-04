Výdejní boxy by neměly „křičet“ vedle památek, zaznělo v 90' ČT24

Obecná regulace zatím chybí. „Je to právně trochu komplikované, protože box není stavba z hlediska stavebního zákona, to znamená, že město nezasahuje do stavebních povolení,“ vysvětluje Boháč. Kam boxy umisťovat, může dle Boháče město nařídit jen na svých vlastních pozemcích. „Tam je boxů naprosté minimum, drtivá většina je na soukromých pozemcích na základě nájemní smlouvy a tam můžeme skutečně dávat jenom doporučení,“ dodává.

I historik architektury Lukeš považuje doporučení za vhodný způsob řešení. „Vždycky je nejlepší ukázat dobré a špatné příklady, třeba formou publikace, aby si každý mohl prohlédnout, jak se to dá řešit a jak by se to řešit nemělo,“ navrhuje. Podotkl, že boxy jsou novinkou, se kterou legislativa nepočítala a připustil, že to se v případě přetrvávajících problémů může do budoucna změnit.

Zapojení designérů

Architekt dále poznamenal, že rušivé nemusí být jen umístění boxů, ale i jejich design, zvláště když jich je více vedle sebe od různých provozovatelů. Případná domluva firem na umírněnějších barvách a logu se nejeví jako snadná. „Logo tam má být, to je asi nutné pro základní orientaci, ale může být velmi kulturně provedeno, nemusí křičet a poutat pozornost,“ souhlasí Boháč. Boxy nejsou podle něho reklamní plocha, místo křiklavých barev doporučuje odstíny béžové či šedé.

Lukeš by se nebránil ani oslovení designérů – tím spíše, že výdejní boxy nezmizí. „I výtvarníci by do toho mohli vstoupit, ale aby zase nevzniklo něco, co přebíjí to, co je kolem, musí se to udělat citlivě,“ míní.