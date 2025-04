Hřebejk a Formanová řeší v komedii Na tělo krizi středního věku

Pavla Sedliská,

Jana Benediktová

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , ČT

2 minuty Hřebejk a Formanová natáčí seriál Na tělo Zdroj: ČT24

Jan Hřebejk natáčí nový seriál podle knižní předlohy a scénáře Martiny Formanové. Ironická vztahová komedie Na tělo o krizi středního věku, dospívajících dětech a třídním srazu po třiceti letech zamíří na obrazovky jako hlavní titul jarní sezony 2026. V obsazení se vedle Ivy Janžurové či Zuzany Bydžovské objeví také Hřebejkovi režisérští kolegové.

První scény seriálu se točily v Davli u Prahy. „Je hlavně o partnerských vztazích. Chtěl bych, aby to byla komedie, ne úplně třaskavá, spíše satirická,“ poznamenává režisér Jan Hřebejk. Na natáčení se přijela podívat scenáristka Martina Formanová. S Janem Hřebejkem jsou sami bývalí spolužáci z FAMU. Právě režisér ji k napsání seriálového příběhu inspiroval. „Připomněl mi povídkovou knížku, kterou měl rád a kterou jsem napsala. Jmenuje se Povídky na tělo,“ upřesnila. Třídní sraz prověří rodiče i děti Formanová je autorkou zejména autobiograficky laděných próz. Debutovala v roce 2009 knihou Skladatelka voňavého prádla, v níž s nadhledem popsala svou životní cestu, která ji zavedla až do Spojených států a manželství s Milošem Formanem. Do scénáře k seriálu Na tělo vybrala z prózy jen část postav a motivů. „Celý děj jsem zasadila do rámce připravovaného třídního srazu po třiceti letech. Věk protagonistů mi totiž poskytl ideální příležitost zapojit do vyprávění též jejich rodiče a větší i menší děti,“ dodala.

Aneta Vignerová, Zuzana Bydžovská a Slávek Horák při natáčení seriálu Na tělo

Příběh sleduje sedm někdejších spolužáků z gymnázia, dnes padesátníků, a jejich rodin. Každá z postav řeší nějakou osobní krizi. Při setkání po letech se začnou drolit masky i ožívat staré city. A svoje přešlapy řeší i další generace. „Na tělo přináší neotřelý, lidsky pravdivý a humorný pohled na generační soužití, sny, které se nesplnily, i naděje, které ještě žijí. Naše postavy jsou z masa a kostí, se všemi chybami i kouzlem, které přináší život ve čtyřiceti, padesáti i dvaceti letech. V množství trefených charakterů se najde každý. Přesně odposlechnuté dialogy a překvapivé pointování obrazů dávají příběhu nebývalý šmrnc,“ říká kreativní producent ČT Josef Viewegh. Hřebejk obsadil i režiséry Jednoho ze spolužáků hraje Slávek Horák. Povoláním hlavně režisér, zvyklý být za kamerou. Teď je před ní. „Pro mě je to odpočinek, protože když jsem na place jako režisér, mám veškerou zodpovědnost, tady je mojí zodpovědností jenom to, abych řekl text. Ukázalo se ale, že když je ho hodně, tak najednou mám stres, takže zas takový odpočinek to není,“ přiznává Horák.

Jan Hřebejk při natáčení seriálu Na tělo