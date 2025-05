Dvě kamarádky a jeden manžel řeší v ostravské Aréně své životy

Z popelky se stane královna, z královny hospodyňka. „Je to o tom, že jak si to zařídíte, takové to máte,“ podotýká představitelka Hany Renáta Klemensová. „A že vždycky chcete to, co nemáte,“ dodává její divadelní kamarádka Tereza Cisovská. „Nikdo nevyhraje, všichni jsme stejně zoufalí,“ shodují se obě.

Kamarádky jsou uváděny jako komedie. „Ale docela chytře napsaná, humor je schovaný, doufám, že si ho lidi najdou,“ dodává Kaluža. Autor hry Pavol Weiss dal hře podtitul „tragikomedie o dvou dějstvích“.