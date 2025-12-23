Zemřel Vince Zampella. Udával směr moderních videoherních stříleček

Při autonehodě v Kalifornii zemřel Vince Zampella, vývojář, který stál za řadou ikonických videoherních sérií, mimo jiné Call of Duty nebo nejnověji Battlefield. Zemřel ve věku 55 let při nehodě svého Ferrari na dálnici severně od Los Angeles. Úmrtí Zampelly potvrdila společnost Electronic Arts, vlastník herního studia Respawn Entertainment, které Zampella založil.
Se Zampellou v autě jel další člověk, který rovněž přišel o život. Úřady uvedly, že spolujezdec byl při nehodě vymrštěn ven, zatímco řidič zůstal uvězněn uvnitř vozu. Není jasné, zda to byl Zampella, kdo auto řídil.
„Z neznámých důvodů vozidlo sjelo ze silnice, narazilo do betonové bariéry a zcela ho zachvátily plameny,“ sdělila kalifornská dálniční policie. Video z kolize, které se rozšířilo na sociálních sítích, ukazuje vůz vyjíždějící ve vysoké rychlosti z tunelu, než sjede z vozovky.
Zampella se studiem Infinity Ward vytvořil sérii Call of Duty a vedl některé z jejích nejoceňovanějších dílů, mimo jiné Call of Duty 2 nebo Call of Duty 4: Modern Warfare. Značka celosvětově prodala půl miliardy kopií a vydavatel Activision se díky sérii stal jednou z nejziskovějších herních společností.
Infinity Ward o Zampellovi napsala, že vývojář „bude vždy zaujímat výjimečné místo v naší historii“.
Videoherní ikona
Kromě Call of Duty stál Zampella za úspěchem celé řady dalších videoherních franšíz. Jako hlavní designer vedl vývoj Medal of Honor: Allied Assault a podílel se i na dalších dílech této série.
Zampella také založil studio Respawn Entertainment, které vydalo kritiky oceňované dva díly střílečky Titanfall nebo úspěšné tituly Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order a Survivor.
V posledních letech Zampellu angažoval vydavatel Electronic Arts, aby pozvedl pošramocenou pověst série Battlefield. Její nejnovější díl – Battlefield 6 – letos zaznamenal značný úspěch a konkuruje hegemonovi žánru – zmíněnému Call of Duty.