Zemřel Vince Zampella. Udával směr moderních videoherních stříleček


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Při autonehodě v Kalifornii zemřel Vince Zampella, vývojář, který stál za řadou ikonických videoherních sérií, mimo jiné Call of Duty nebo nejnověji Battlefield. Zemřel ve věku 55 let při nehodě svého Ferrari na dálnici severně od Los Angeles. Úmrtí Zampelly potvrdila společnost Electronic Arts, vlastník herního studia Respawn Entertainment, které Zampella založil.

Se Zampellou v autě jel další člověk, který rovněž přišel o život. Úřady uvedly, že spolujezdec byl při nehodě vymrštěn ven, zatímco řidič zůstal uvězněn uvnitř vozu. Není jasné, zda to byl Zampella, kdo auto řídil.

„Z neznámých důvodů vozidlo sjelo ze silnice, narazilo do betonové bariéry a zcela ho zachvátily plameny,“ sdělila kalifornská dálniční policie. Video z kolize, které se rozšířilo na sociálních sítích, ukazuje vůz vyjíždějící ve vysoké rychlosti z tunelu, než sjede z vozovky.

Zampella se studiem Infinity Ward vytvořil sérii Call of Duty a vedl některé z jejích nejoceňovanějších dílů, mimo jiné Call of Duty 2 nebo Call of Duty 4: Modern Warfare. Značka celosvětově prodala půl miliardy kopií a vydavatel Activision se díky sérii stal jednou z nejziskovějších herních společností.

Infinity Ward o Zampellovi napsala, že vývojář „bude vždy zaujímat výjimečné místo v naší historii“.

Videoherní ikona

Kromě Call of Duty stál Zampella za úspěchem celé řady dalších videoherních franšíz. Jako hlavní designer vedl vývoj Medal of Honor: Allied Assault a podílel se i na dalších dílech této série.

Zampella také založil studio Respawn Entertainment, které vydalo kritiky oceňované dva díly střílečky Titanfall nebo úspěšné tituly Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order a Survivor.

Replika mecha ze hry Titanfall
Zdroj: Reuters/Mario Anzuoni

V posledních letech Zampellu angažoval vydavatel Electronic Arts, aby pozvedl pošramocenou pověst série Battlefield. Její nejnovější díl – Battlefield 6 – letos zaznamenal značný úspěch a konkuruje hegemonovi žánru – zmíněnému Call of Duty.

Výběr redakce

Putin odvolal velvyslance v Česku Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

Putin odvolal velvyslance v Česku Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

12:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Psycholog radí, jak se vyhnout vánočnímu zklamání

Psycholog radí, jak se vyhnout vánočnímu zklamání

před 2 hhodinami
Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka

Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka

před 2 hhodinami
Tři západoukrajinské oblasti jsou po masivním ruském náletu téměř zcela bez proudu

Tři západoukrajinské oblasti jsou po masivním ruském náletu téměř zcela bez proudu

08:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kdy a kde bude na Štědrý den sněžit? Podívejte se na přehlednou mapu

Kdy a kde bude na Štědrý den sněžit? Podívejte se na přehlednou mapu

před 2 hhodinami
Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

před 4 hhodinami
Anděl Páně už dvacet let baví miliony „nenapravitelných hříšníků“

Anděl Páně už dvacet let baví miliony „nenapravitelných hříšníků“

před 5 hhodinami
Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Zemřel Vince Zampella. Udával směr moderních videoherních stříleček

Při autonehodě v Kalifornii zemřel Vince Zampella, vývojář, který stál za řadou ikonických videoherních sérií, mimo jiné Call of Duty nebo nejnověji Battlefield. Zemřel ve věku 55 let při nehodě svého Ferrari na dálnici severně od Los Angeles. Úmrtí Zampelly potvrdila společnost Electronic Arts, vlastník herního studia Respawn Entertainment, které Zampella založil.
před 1 hhodinou

Anděl Páně už dvacet let baví miliony „nenapravitelných hříšníků“

Od premiéry pohádky Anděl Páně uplynula letos dvě desetiletí. V televizi ji diváci viděli na Štědrý večer o rok později. Dnes už je tento příběh evergreenem vánočního programu, stejně jako pokračování, které vzniklo před dekádou. A tvůrci v čele s režisérem Jiřím Strachem a herci Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem od té doby dostávají otázky, jestli dojde i na Anděla Páně 3.
před 5 hhodinami

Zemřel britský hudebník Chris Rea, bylo mu 74 let

Ve věku 74 let v pondělí ráno po krátké nemoci zemřel britský kytarista a zpěvák Chris Rea, sdělil portálu BBC a agentuře PA mluvčí rodiny. Hudebník s charakteristickým chraplavým hlasem se proslavil mimo jiné písněmi The Road to Hell, Julia či Driving Home For Christmas. Svou bluesrockovou tvorbu představil několikrát i v Praze.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

KVÍZ: Nejen Pelíšky. Jak dobře znáte vánoční filmovou klasiku?

Ve svátečním programu České televize nemůže chybět ani tuzemská filmová klasika. Například Štědrý večer si už mnozí diváci ani nedovedou představit bez Pelíšků. A i letos pobaví během Vánoc oblíbené komediální tituly. Ověřte si v přiloženém kvízu, jak dobře je opravdu znáte.
včera v 07:30

Třetí díl Avatara je v kinech, v plánu jsou další

Kina po světě i v Česku promítají film Avatar: Oheň a popel – další část jedné z nejdražších filmových sérií. Oscarový režisér James Cameron má v plánu další dvě pokračování, osud náročného projektu je ale nejistý.
21. 12. 2025

Vstup do Alešville je na vlastní nebezpečí

Národní galerie Praha uspořádala úplně první komplexní retrospektivu Aleše Veselého. K vidění je ve Veletržním paláci pod názvem Alešville.
21. 12. 2025

Nevyléčitelně nemocným pomáhá Sanitka splněných snů. Vznikl o ní dokument

Dokument Do posledního snu vypráví příběhy nevyléčitelně nemocných lidí, kteří si v posledních okamžicích života plní své sny díky Sanitce splněných snů. Autorka dokumentu, redaktorka ČT Lea Surovcová přiblížila v 90′ ČT24 zrod filmu. Jednu ze zakladatelek projektu Petru Homolovou potkala asi před dvěma lety a ta ji následně propojila i s jedním z hlavních hrdinů filmu Ondřejem Míčkem. Petra Homolová byla také hostem 90′ ČT24.
20. 12. 2025

Na česká pódia v roce 2026 zamíří MGK, Nick Cave nebo Marilyn Manson

Hudební hvězdy plánují své koncerty i několik let dopředu. Už je tak jasné, kdo z těch zahraničních má v roce 2026 v kalendáři jako svou zastávku také Česko.
20. 12. 2025
Načítání...