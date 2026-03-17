Do cen Magnesia Litera se nejvíce hlásí próza a překlady


před 27 mminutami
Pavel Mandys o cenách Magnesia Litera
V letošních cenách Magnesia Litera se k posouzení sešlo 631 knih, další si ještě vyžádali porotci. Vyhlášení vítězů se uskuteční 18. dubna v přímém přenosu České televize. O výběru nominací mluvil ve Studiu 6 Pavel Mandys z pořádajícího spolku Litera.

Celkem knižní produkci předchozího roku posuzuje deset porot, každá ve své kategorii. Navíc porotci za svou kategorii nominují titul, který by se mohl stát debutem roku.

Nejvíce se sejde próz a také překladových titulů. „V próze se hlásí i autoři, kteří si vydávají knihy sami, nepřihlašují je jen nakladatelé. A překladové literatury vychází hodně,“ vysvětlil Mandys. Porota překladů tak musí přečíst na sedmdesát knih. Za mezeru přitom Mandys považuje, že v překladech Magnesia Litera vybírá především z beletrie, chybí posouzení non fiction.

Magnesia Litera zná své nominace. Přihlášených knih bylo rekordně mnoho
Naopak početně slabší kategorií bývá poezie. Mandys nicméně nemá pocit, že by se psalo méně nebo více poezie než dříve.

„Vznikají i nová nakladatelství, která se poezii věnují, což jsou vesměs nadšenci, protože poezie není nic, na čem by nakladatelství vydělalo, autoři obvykle nemají honoráře a sbírek se prodávají desítky, maximálně stovky kusů,“ uvedl. V nominacích za rok 2025 je kupříkladu tvorba kardiochirurga Radovana Jursy. „I ta jeho sbírka je o srdci,“ podotýká Mandys.

Knihou roku 2024 je román Letnice pozdního debutanta Hlauča
Soudí, že jak loňský, tak letošní ročník ukázal, jak silná je momentálně česká povídková tvorba. V letošních nominacích je tento žánr zastoupen v knihách Magdaleny Platzové či Marie Škrdlíkové.

Kromě jednotlivých kategorií – od prózy přes publicistiku až po nakladatelský čin – vyhlašuje Magnesia Litera také hlavního vítěze, tedy Knihu roku. Vítěz tentokrát pojede na knižní veletrh do Frankfurtu nad Mohanem, jehož bude česká literatura letos čestným hostem. „Je to největší knižní veletrh na světě, kde dochází k prodeji autorských práv, sjedou se tam agenti z celého světa. Chceme pomoci vítězné knize, aby si jí v zahraničí všimli,“ předesílá Mandys. 

Česká literatura se chystá za rok do Frankfurtu
Zabili jsme šéfa íránské bezpečnostní rady, tvrdí izraelský ministr obrany

Při úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Jeden člověk zahynul v Emirátech

Velké moldavské město skončilo kvůli znečištění po ruském útoku bez vody

Moskva ovládá Bělorusko i bez války, říká disident Bjaljacki

Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují

Pavel bude jednat s Babišem o rozpočtu i o aktuální bezpečnostní situaci

Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

Výbuchy v Nigérii zabily nejméně 23 lidí, policie je vyšetřuje jako bombový útok

Norští vědci v praxi ověřili scénu z Obecné školy

Je to jedna z nejikoničtějších scén ve filmu Obecná škola – přes varování ředitele školy se několik žáků titulní instituce rozhodne olíznout v zimě zábradlí, jen aby k němu vzápětí přimrzli. Děti školou povinné stejnou chybu zřejmě dělají na více místech světa. O jak nebezpečnou praktiku jde, se rozhodl prověřit tým mladých vědců v Norsku.
Magnesia Litera zná své nominace. Přihlášených knih bylo rekordně mnoho

Nominace na Magnesii Literu 2026 za prózu mají Dora Kaprálová za Mariborskou hypnózu, Magdaléna Platzová za Fáze jedné ženy a Ladislav Šerý za Tajný život institucí. Finálové trojice zná všech jedenáct kategorií. Vyhlášení cen včetně Knihy roku 2025 se uskuteční 18. dubna v pražském Stavovském divadle.
Jedna bitva za druhou vyhrála Oscary. Cenu má i dánsko-český dokument

V Los Angeles se udělovaly ceny Oscar za rok 2025. Nejlepším filmem se stala politická černá komedie Jedna bitva za druhou. V kategorii celovečerní dokument uspěl snímek Pan Nikdo proti Putinovi natočený v české koprodukci. Nejlepšími herci v hlavních rolích jsou Jessie Buckleyová a Michael B. Jordan.
VideoDílo Laichterova nakladatelství ožívá

Nakladatelství sebral jeho rodině v roce 1949 komunistický režim. Knihy označil za starý papír a nechal je spálit. Prapravnuk nakladatele Jana Laichtera Štěpán Lars Laichter teď pečuje o odkaz nejen svých předků, ale i dalších zrušených nakladatelství. V domě, který navrhnul architekt Jan Kotěra na přání nakladatele, dělá údržbáře i prohlídky pro veřejnost.
Českého lva pro nejlepší film vyhrál Karavan

Nejlepším filmem roku 2025 podle Českých lvů je road movie Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové. Hlavní herecké ceny si odnesli Kateřina Falbrová a německý herec Idan Weiss.
Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

Deskou roku se na cenách Vinyla stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus, za kterým stojí Tomáš Kopáček. Nahrávka propojuje kytarový minimalismus a temné syntezátorové plochy. Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého na něm pracuje s vícehlasým zpěvem a inspirací duchovní hudbou. Počinem roku se stala kniha Šeptej nahlas publicisty Miloše Hrocha, mapující historii českého shoegazu (hudba je postavena na kytarové vazbě) v širším společensko-kulturním kontextu. Ceny v pátek obdrželi v pražském kulturním prostoru Archa+.
Asistovaná sebevražda zdravého člověka? V Ostravě o tom rozhoduje Bůh a diváci

Richarda Gärtnera, kterému táhne na osmdesát, přestal těšit život, a žádá proto o možnost zemřít. Etickou komisi, která o výsledku rozhodne, tvoří částečně publikum Národního divadla moravskoslezského. Ostravská scéna uvádí totiž v české premiéře hru Bůh od německého právníka Ferdinanda von Schiracha. Zatímco diváci napříč zeměmi právo hlavního hrdiny na asistovaný odchod ze světa jednoznačně podporují, církev, lékaři či odborníci na etiku už tak jednotný názor nemají.
