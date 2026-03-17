Do cen Magnesia Litera se nejvíce hlásí próza a překlady

V letošních cenách Magnesia Litera se k posouzení sešlo 631 knih, další si ještě vyžádali porotci. Vyhlášení vítězů se uskuteční 18. dubna v přímém přenosu České televize. O výběru nominací mluvil ve Studiu 6 Pavel Mandys z pořádajícího spolku Litera.
Celkem knižní produkci předchozího roku posuzuje deset porot, každá ve své kategorii. Navíc porotci za svou kategorii nominují titul, který by se mohl stát debutem roku.
Nejvíce se sejde próz a také překladových titulů. „V próze se hlásí i autoři, kteří si vydávají knihy sami, nepřihlašují je jen nakladatelé. A překladové literatury vychází hodně,“ vysvětlil Mandys. Porota překladů tak musí přečíst na sedmdesát knih. Za mezeru přitom Mandys považuje, že v překladech Magnesia Litera vybírá především z beletrie, chybí posouzení non fiction.
Naopak početně slabší kategorií bývá poezie. Mandys nicméně nemá pocit, že by se psalo méně nebo více poezie než dříve.
„Vznikají i nová nakladatelství, která se poezii věnují, což jsou vesměs nadšenci, protože poezie není nic, na čem by nakladatelství vydělalo, autoři obvykle nemají honoráře a sbírek se prodávají desítky, maximálně stovky kusů,“ uvedl. V nominacích za rok 2025 je kupříkladu tvorba kardiochirurga Radovana Jursy. „I ta jeho sbírka je o srdci,“ podotýká Mandys.
Soudí, že jak loňský, tak letošní ročník ukázal, jak silná je momentálně česká povídková tvorba. V letošních nominacích je tento žánr zastoupen v knihách Magdaleny Platzové či Marie Škrdlíkové.
Kromě jednotlivých kategorií – od prózy přes publicistiku až po nakladatelský čin – vyhlašuje Magnesia Litera také hlavního vítěze, tedy Knihu roku. Vítěz tentokrát pojede na knižní veletrh do Frankfurtu nad Mohanem, jehož bude česká literatura letos čestným hostem. „Je to největší knižní veletrh na světě, kde dochází k prodeji autorských práv, sjedou se tam agenti z celého světa. Chceme pomoci vítězné knize, aby si jí v zahraničí všimli,“ předesílá Mandys.