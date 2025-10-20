Česká literatura se chystá za rok do Frankfurtu

Frankfurtský knižní veletrh skončil a Česko převzalo štafetu čestného hosta příštího ročníku. Hlavní pozornost na největší akci svého druhu na světě bude upřena na tuzemské autory a jejich knihy. Přípravy už začaly.
V první polovině roku 2026 by Moravská zemská knihovna měla oznámit autory, kteří budou na veletrhu Česko zastupovat.
„Máme schopnost být ve svém psaní obyčejní. Umíme se sehnout nízko. Tam, kde by ostatní hledali jenom banalitu, my umíme občas najít zázrak v literatuře. Bohumil Hrabal byl přesně takový autor,“ říká o české literatuře básník Petr Hruška. Patři k těm, kteří tuzemskou tvorbu reprezentovali ve Frankfurtu letos. „Jeho texty jsou plné melancholie, zvláštního humoru, sebeironie a tak nás v Evropě vnímají,“ podotýká ředitel Českého literárního centra Martin Krafl.
Projekt Czechia 2026 se hlásí k tradici české literatury, ale zároveň hledí do budoucnosti. „Náš cíl je představit zhruba osmdesát autorů a sto překladů během hostování ve Frankfurtu. Ale jeden týden je hrozně krátký časový úsek, to by nefungovalo. Proto děláme rok české kultury a v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku budeme v následujících čtrnácti měsících nabízet literární akce a pracovat s překlady,“ upřesnil Krafl.
Prioritou je němčina, prestižní prostor na světovém veletrhu ale může pomoci v pronikání české literatury i do dalších jazyků. A Svaz českých nakladatelů a knihkupců očekává, že čestné hostování ve Frankfurtu se projeví i na českém trhu, a na stejnou dobu chystá propagační kampaň. „Bude to kampaň o významu čtení, o přínosech čtení, a to všechno se spojí dohromady. Věřím, že český trh nebo zájem o literaturu v Čechách oživíme,“ uvedl předseda svazu Martin Vopěnka.
V rámci projektu Czechia 2026 je také vypsána literární soutěž s názvem Román pro Frankfurt. Uzávěrka je na konci dubna, pak odborná porota vybere tři texty. Jejich ukázky budou přeloženy do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny – a autoři je budou moci na veletrhu osobně představit.