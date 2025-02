Česko na knižním veletrhu ve Frankfurtu představí nové překlady i romány

Hostování neznamená jen jeden týden v říjnu 2026, bude mu předcházet rok české kultury. Ten má německojazyčnému publiku představit českou literaturu, ale také film, hudbu či divadlo. Naplánováno je zhruba sto akcí.



„Rozpočet se blíží dvěma stům milionům korun v jednotlivých letech a myslím si, že to jsou peníze, které se rozhodně české literatuře i české kultuře vyplatí,“ podotýká ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Nové překlady i soutěž pro spisovatele

V rozpočtu je zahrnuto také navýšení peněz na podporu vydávání překladů českých autorů v zahraničí. Žádostí o grantovou podporu se sešlo už na tři sta. „Setkání se zahraničním čtenářstvem je obrovsky důležité, obzvlášť na platformě veletrhu nebo festivalu, kde český autor je na společné debatě se zahraničními autory, takže přijde třeba dvojnásobné publikum,“ říká spisovatelka Kateřina Tučková, autorka románu Žítkovské bohyně či Bílá voda. Její knihy byly přeloženy do dvou desítek jazyků.



Moravská zemská knihovna chce do Frankfurtu vyslat zhruba osmdesát autorů. Podmínkou pro výběr bude dílo vydané v němčině. Na veletrhu se představí také knihy, které vzejdou ze soutěže Román pro Frankfurt. Odborná porota vybere tři nové české romány, které ocení finanční odměnou a zajistí překlady ukázek do světových jazyků. Soutěž cílí na zkušené i začínající autory, čas mají do konce dubna 2026.