Skála vystavuje abstrakce. Kosti dovezl z Londýna, hlínu z Banské Štiavnice

Na výstavě si lze prohlédnout třeba klobouk, který Skála – kromě výtvarníka také hudebník a performer – používá při svých performancích. Nepřehlédnutelnou pokrývku hlavy nazval Myšlenková nadstavba. Vyrobil ji z modistických dutinek, stejně jako další objekty série Modely monumentů. „Dutinky se používají patrně jako výztuže do kostýmů a mám pocit, že podobný materiál se používá v lékařství,“ podotýká Skála.

Pod kosmopolitním názvem Stones and Bones se skrývá série drobných sošek z kostí na břidlicových soklech. Jde o pomníky navržené pro různé světové metropole, které zatím čekají na svou realizaci. Kosti Skála našel v Temži při svých opakovaných návštěvách Londýna. Na případný dotaz, jestli není nezákonné vozit kosti do jiné země, má připravenou odpověď: „Je to jenom pokrytectví, které vám zakáže, abyste si na ulici vzali pírko, a zároveň se likviduje celý svět.“