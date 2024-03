Česko se připravuje na knižní veletrh ve Frankfurtu. Překvapte nás, radí ředitel akce

Frankfurtský knižní veletrh je největší svátek literatury na planetě, ale zároveň tvrdý byznys s autorskými právy. Ve Frankfurtu se rozhoduje o tom, kteří autoři budou ve světě vidět.

„Potom, co jsme se stali jako Finsko hlavním hostem veletrhu, jsme chtěli zvýšit množství prodaných práv na finské autory a tím navýšit příjmy z exportu. V roce 2011 to bylo 1,3 milionu eur a v roce 2022 už to byly takřka čtyři miliony,“ přiblížila ředitelka Finské literární výměny Tiia Strandénová.

Příležitost pro export české literatury

„Export není nikdy dostatečný,“ podotýká ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček. Dodává, že vývoz literatury se zvýšil po Lipském knižním veletrhu, v současnosti ale stagnuje. „Musíte nás ve Frankfurtu překvapit. Překvapit nakladatelský svět. U vás je tolik k objevování. Máte spoustu mladých autorů,“ radí ředitel Frankfurtského knižního veletrhu Juergen Boos.

Podle manažerky zahraničních práv z nakladatelství Argo Veroniky Chaloupkové je třeba soustředit se na autory, kteří mají potenciál a kteří už mají své místo na zahraničních trzích. Na vzestupu je podle ní zejména komiksová tvorba.