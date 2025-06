Slovenské zpěvačce Adéle se daří prorazit v USA

Americké hudební vydavatelství Capitol, u něhož natáčela například Katy Perry nebo Sam Smith, podepsalo smlouvu se slovenskou zpěvačkou Adélou Jergovou. Ta už několik let žije a tvoří v Los Angeles.

Adéla dosud vydala tři písničky, videoklip zatím nejúspěšnější z nich s názvem Superscar nabíral na YouTube už přes dva a půl milionu zhlédnutí. Motivem prvního videoklipu, který loni doprovodil skladbu Homewrecked, je tanec. Ten provází i celý život třiadvacetileté zpěvačky.

„Začala jsem s baletem v Moskvě, když jsme tam žili chvíli s rodinou. Od jedenácti jsem ho začala dělat profesionálně. Ve čtrnácti jsem se odstěhovala do Vídně, abych dále studovala. Pak v patnácti v Londýně jsem se dostala do Royal Ballet,“ shrnuje Adéla svůj taneční životopis.

Od reality show k vlastní hudbě

Tanec využila i během konkurzu do mezinárodní pěvecké reality show The Debut: Dream Academy, jejímž cílem bylo vytvořit novou dívčí skupinu. V konkurenci 140 tisíc dívek se Adéla dostala až do finálové dvacítky. Po vypadnutí začala vydávat vlastní hudbu.