Izrael přikázal zastavit loď s Gretou Thunbergovou plující do Gazy

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac nařídil armádě, aby zabránila tomu, že humanitární loď Madleen s prominentními propalestinskými aktivisty včetně Grety Thunbergové na palubě přistane u břehů Pásma Gazy. Plavidlo by se mělo do oblasti dostat ještě během neděle.

Výpravu s humanitární pomocí, která míří do palestinské enklávy navzdory izraelské blokádě, organizuje mezinárodní nevládní hnutí Koalice flotily svobody (Freedom Flotilla Coalition, FFC). Dvanáctičlennou posádku tvoří kromě Thunbergové i francouzská europoslankyně palestinského původu Rima Hasanová či brazilský aktivista Thiago Ávila.

Plachetnice vyplula z italské Katánie. Svou akcí chtějí aktivisté kromě dodání potravin Palestincům zejména upozornit na katastrofální situaci civilistů na válkou zmítaném území.

„Dal jsem pokyn armádě, aby konala tak, aby se Madleen nedostala do Gazy. Antisemitské Gretě a jejím přátelům jasně vzkazuji: měli byste to otočit, protože do Gazy se nedostanete. Stát Izrael nedovolí nikomu narušovat námořní blokádu Gazy, jejímž hlavním účelem je zabránit dovozu zbraní pro Hamás, vražednou teroristickou organizaci, která zadržuje naše rukojmí a páchá válečné zločiny," zdůraznil Kac.