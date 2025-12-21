Krádež kabelů omezila provoz desítek vlakových spojů v centru Prahy

Krádež kabelů omezila v neděli ráno provoz desítek vlakových spojů v centru Prahy. Krádež se stala v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží, zpoždění tam může dosáhnout až dvacet minut. Situace se dotýká lokálních spojů i rychlíků. Vyplývá to z informací na webu dopravce České dráhy. Podle drah může omezení trvat až do 12 hodin.
Omezení provozu kvůli krádeži kabelů začalo podle drah v 05:20. Místo zpožděných spojů mohou lidé v Praze případně využít v některých úsecích metro a tramvaje, kde jim budou uznávány jízdenky na vlak.
Jde o metro B v úseku Florenc – Smíchovské nádraží, metro C v úseku Florenc – Kačerov, tramvaj číslo 5 na trase Hlavní nádraží – Smíchovské nádraží, tramvaj 6 v úseku Nádraží Vršovice – I.P. Pavlova a tramvaje 7 a 11 v úseku Nádraží Vršovice – I.P Pavlova.