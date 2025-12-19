UMPRUM uzavírá výstavou semestr i budovu

Výstava Artsemestr tradičně na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) shrnuje klauzurní a semestrální práce studentů. Je jednou z posledních akcí v hlavní budově školy, kterou čeká od začátku příštího roku rozsáhlá rekonstrukce.
Na Artsemestru jsou zastoupeny všechny vyučované obory: od průmyslového a produktového designu přes práci s textilem až po architekturu. Vystavená tvorba ukazuje například možnosti, jak využít konopí nejen ve tkaninách, alternativu k „historickým“ autům pro turisty v centru Prahy nebo nápady na herní prvky pro mateřské školy. Studenti školy jsou také autory videomappingu, který proměnil fasádu školy v den vernisáže.
Návštěvníci výstavy zároveň získají představu o tom, jaká proměna hlavní budovu UMPRUM po rekonstrukci čeká. Práce studentů jsou totiž k vidění v nově opraveném křídle. Rekonstrukce postupuje po etapách, nyní budovu uzavře zhruba na tři roky. Autorem projektu je vedoucí Ateliéru architektury IV Roman Brychta.