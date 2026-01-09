Kvíz: Diváky táhne Urgent. Poznáte i další nemocniční seriály podle postav?

Mezi nejúspěšnější seriály z nemocničního prostředí posledních let patří americký Urgent. Vedle vysoké sledovanosti posbíral už i pět cen Emmy. Hlavním hercem seriálu je Noah Wyle, který si doktorský plášť neoblékl poprvé. V kvízu na konci článku si můžete ověřit, jestli víte, jak se jmenuje jeho postava a jestli si pamatujete i další hrdiny seriálových nemocnic.
Seriál Urgent (v originále The Pitt) se odehrává na urgentní příjmu pittsburské nemocnice. Místní zdravotníci se snaží zachraňovat životy navzdory vlastním příkořím a systémovým problémům.
Hlavní herec a producent série Noah Wyle si už zahrál lékaře v úspěšném seriálu Pohotovost po boku George Clooneyho. Od té doby bílý plášť před kamerou striktně odmítal.
„V roce 2020 jsem pochopil, že tu máme zásadní příběh o americkém zdravotnictví, který je potřeba vyprávět – v souvislosti s pandemií. Zavolal jsem tedy režisérovi Johnovi Wellsovi, že jestli by chtěl vytvořit silný komentář na tohle téma, tak bych do toho šel,“ vysvětluje, co ho přimělo změnit názor.
V Česku to začalo Nemocnicí na kraji města
Ve Spojených státech sahá tradice nemocničních dramat do padesátých let. Prvním významným počinem v Evropě byla československá Nemocnice na kraji města. Dočkala se mezinárodního úspěchu. Zaměření na osudy lékařů se stalo široce používaným způsobem vyprávění.
Urgent životní trable prolíná s prací nemocničního personálu v reálném čase. Dynamickému ději je přizpůsobená technika snímání. „Natáčíme pouze na dva objektivy – širší 50 mm a užší 75 mm. Máme jen dva kameramany: jeden točí z ruky a druhý na steadicamu. Děláme z vás opravdového pozorovatele. Nikdy nevíte, co přijde dál, protože ne vždy máte k dispozici nejlepší možný pozorovací úhel,“ upřesnil Wyle.
Každá epizoda vypráví jednu hodinu ze směny. Už teď tvůrci potvrdili, že The Pitt čeká třetí dlouhá šichta.