Zajímá nás boj za pravdu, environmentální téma i Gen Z, říká ředitel Jednoho světa


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Začíná filmový festival o lidských právech Jeden svět. Po pražské premiéře se přesune do šesti desítek dalších měst po celém Česku. Hlavní soutěžní sekce festivalu letos podle pořadatelů propojují naléhavá svědectví z krizových oblastí s osobními sondami do lidského nitra.

Program aktuálního ročníku zahrnuje přes sto snímků, přičemž většina z nich jsou dokumenty. Promítají se ale také hrané filmy a snímky ve virtuální realitě. Nabídnou příběhy z Gazy, Ukrajiny i Běloruska. Nechybí ani soutěž zaměřená na české tituly. V ní lze mimo jiné zhlédnout vítěze loňského karlovarského festivalu o šumavských poustevnících Raději zešílet v divočině, intimní portrét o vztahu otce a syna s poruchou autistického spektra Co s Péťou? či dokumenty o vyhoření nebo roli člověka v přírodě. 

„Chápeme lidská práva v opravdu širokém pojetí. Nás zajímají případy novinářů, kteří bojují za pravdu, příběhy mladých lidí, kteří skrze hudbu usilují o svobodný projev, o proměnu jejich vlastní komunity, a zajímá nás i environmentální tématika,“ podotkl ředitel Jednoho světa Ondřej Kamenický.

Nahrávám video
Ondřej Kamenický a Kamila Dolotina o Jednom světě
Zdroj: ČT24

Zahájení tak patří maďarskému snímku Tak to mělo bejt, který osobně uvede jeho protagonista, rapper Pogány Induló.

„Je to film, kterým chceme oslovit také mladé publikum a tematizovat generaci Z, protože ta se bude postupem času výrazně podílet na tom, jak působí naše společnost. Zároveň prochází velmi dynamickou dobou, odráží se v ní tlak společnosti orientované na výkon, zažívá spousty duševních propadů. A portrét maďarského rappera, který se během pár let dostal k milionům zhlédnutí a dokáže vyprodávat stadiony, je otiskem téhle doby a zároveň existenciálním portrétem Gen Z,“ přiblížila snímek dramaturgyně Kamila Dolotina.

Festival na téma generace Z pořádá také panelovou debatu, do níž se zapojí tuzemští rappeři. Diskuse s tvůrci, protagonisty i odborníky tematicky doprovázející projekce jsou už tradiční součástí festivalové dramaturgie.

Oscaroví kandidáti

V programu návštěvníci najdou několik titulů s nominací na Oscary za rok 2025. Jedním z nich je hraný groteskní thriller Drobná nehoda, v němž režisér Džafar Panahí zúročil vlastní zkušenosti z vězení.

Drobnou nehodou ukazuje Panahí íránskému režimu, že se uvěznit nenechal
Drobná nehoda

„Pak další íránský film, dokument Projekt přes překážky, o motorkářce, která je zároveň aktivistkou a v íránské společnosti se snaží tematizovat, jak nešťastné jsou brzké sňatky a domlouvání svateb. Máme také snímek Hlas Hind Radžab, který reflektuje dění v Gaze. Je to hraný film, který vychází ze skutečné události, je v něm použita autentická zvuková stopa tísňového volání šestileté dívky, která uvízla v ostřelovaném voze,“ doplnila dramaturgyně.

Cena pro představitele běloruské opozice

Zahájení akce je spojeno s předáním ocenění Homo Homini za obhajobu lidských práv. Letošním laureátem je Mikalaj Statkevič, politický vězeň a jedna z hlavních postav demokratické běloruské opozice.

K hostům letošního ročníku festivalu patří i ukrajinská dokumentaristka a bývalá vojačka Alisa Kovalenková, bojovnice za lidská práva a protagonistka dokumentu Žena, která dráždila leoparda Stella Nyanziová z Ugandy nebo bulharský režisér Stefan Komandarev, jenž na festivalu osobně uvede své nové filmové drama Made in EU.

Pražská část festivalu se odehraje se mezi 11. a 19. březnem, navážou na ni ještě Pražské ozvěny. Po celém Česku pak festival potrvá do 24. dubna. Letos se uskuteční v rekordních šedesáti městech. Vzdělávací platforma Jeden svět na školách i letos nabízí dopolední projekce pro základní i střední školy.

Běloruský soud poslal bloggera Cichanouského na osmnáct let do vězení. Je to pomsta, míní jeho žena
Sjarhej Cichanouski

Výběr redakce

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

10:35Aktualizovánopřed 10 mminutami
Sněmovnu čeká hlasování o rozpočtu. Opozice návrh kritizuje

Minutu po minutěSněmovnu čeká hlasování o rozpočtu. Opozice návrh kritizuje

06:00Aktualizovánopřed 24 mminutami
Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

před 34 mminutami
Katastrální úřady plánují další rušení poboček, místní jsou proti

Katastrální úřady plánují další rušení poboček, místní jsou proti

před 36 mminutami
Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

03:37Aktualizovánopřed 40 mminutami
Rezignační dopis Šichtařové nesplňuje podmínky pro složení mandátu

Rezignační dopis Šichtařové nesplňuje podmínky pro složení mandátu

10:40Aktualizovánopřed 50 mminutami
Vůdce Íránu utrpěl při útocích zranění, ale je v pořádku, tvrdí prezidentův syn

Vůdce Íránu utrpěl při útocích zranění, ale je v pořádku, tvrdí prezidentův syn

před 1 hhodinou
Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve Švýcarsku

Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve Švýcarsku

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Kultura

Zajímá nás boj za pravdu, environmentální téma i Gen Z, říká ředitel Jednoho světa

Začíná filmový festival o lidských právech Jeden svět. Po pražské premiéře se přesune do šesti desítek dalších měst po celém Česku. Hlavní soutěžní sekce festivalu letos podle pořadatelů propojují naléhavá svědectví z krizových oblastí s osobními sondami do lidského nitra.
před 28 mminutami

VideoRozčiluje mě způsob, jak se o homosexualitě mluví, říká spisovatel Maňák

Spisovatel a literární vědec Vratislav Maňák vydal knihu S Wittgensteinem v gay sauně. V sociologických reportážích sleduje místa ve střední Evropě spojená s gay kulturou. Zmiňuje brněnskou operu či vídeňské sauny, ale i píseň Lucie Bílé Láska je láska. „Dlouhodobě mě rozčiluje, jakým způsobem se o homosexualitě mluví. Nejde o to, že by nebyla veřejné téma, s ohledem na kulturní války je queer identita diskutovaná dost, ale způsob, jakým je diskutovaná, mi přijde hodně reduktivní, protože gaye buď démonizujeme, bagatelizujeme nebo litujeme. Já jsem chtěl ukázat gay identitu a gay kulturu v širší plastičnosti,“ vysvětluje.
před 18 hhodinami

Scorsese a DiCaprio točí v Česku, jsou dobrým PR pro filmové lokace

Martin Scorsese natáčí v Česku mysteriózní drama. Do hlavních rolí manželského páru obsadil Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrenceovou. Přítomnost hvězdných jmen v tuzemsku poutá velkou pozornost. Zástupci českého filmového průmyslu míní, že filmaře ze světa do Česka přitahují lokace i profesionálové ve štábu, především ale filmové pobídky.
před 19 hhodinami

VideoO Oscara usilují i tvůrci česko-dánského dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

Dvojice českých producentů v úterý odlétá do Los Angeles, kde se budou udílet ceny Oscar. Nominaci na zlatou sošku totiž získal česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Od premiéry na festivalu Sundance už posbíral po světě řadu trofejí, naposledy ho ocenila britská filmová akademie. Oscarovou kampaň vedou Češi s Dány intenzivně už od září. Podpořili ji i oba státní filmové fondy. Tvůrci jsou tak už půl roku stále na cestách, aby film dostali k co nejvíce členům americké akademie. V polovině února se účastnili oběda pro nominované na Oscara, který se konal v Beverly Hills. Film tak mohli představit i hollywoodské elitě. Na akci se potkali a mluvili třeba s hercem Leonardem DiCapriem nebo Ethanem Hawkem. Nominovaný dokument představili také režisérovi Stevenu Spielbergovi. O tom, zda film cenu získá, se rozhodne v noci z 15. na 16. března. Na snímku spolupracovala i Česká televize.
včera v 07:05

Český film je v dobré kondici, stačí jen trochu přidat, říká Bezděk Fraňková

Bývalá šéfka Státního fondu audiovize Helena Bezděk Fraňková získá letošního Českého lva za mimořádný přínos kinematografii. Cenu uděluje prezidium České filmové a televizní akademie. Odbornice na filmovou politiku, veřejné financování a mezinárodní audiovizi ji převezme 14. března na slavnostním večeru Českých lvů. Bezděk Fraňková v průběhu dvou dekád ve státní správě prosadila mimo jiné zavedení filmových pobídek, které do tuzemska lákají zahraniční štáby. Ty tu v posledních letech utrácejí miliardy korun.
9. 3. 2026

Česko na Eurovizi bude reprezentovat Daniel Žižka

Česko zná svého zástupce pro letošní ročník Eurovision Song Contest. Na jedné z nejsledovanějších hudebních soutěží světa bude se skladbou CROSSROADS Českou republiku reprezentovat Daniel Žižka, který patří k nejvýraznějším talentům nastupující hudební generace. Česká televize odvysílá přímé přenosy květnových semifinále na ČT2, finále pak na ČT1.
8. 3. 2026

Kniha o mediální češtině luští oříšek, jaké exemplární příklady jsou na vině

Lingvistka Lucie Jílková v knize Jak moc nás to posunulo? nabízí odpověď, jak jsou na tom s čistotou češtiny média. A nezní příliš lichotivě.
7. 3. 2026

VideoTemný příběh groteskním způsobem, Národní divadlo uvedlo Ibsenovu Hedu Gablerovou

Hrdinka dramatu Henrika Ibsena Heda Gablerová bojuje s nudou a konvencemi ve stejnojmenné činohře Národního divadla v Praze. Divadlo uvedlo hru norského dramatika, ve kterém maďarský režisér Viktor Bodó obsadil do hlavní role Pavlu Beretovou. Gablerové se rozpadá představa o úspěšném životě v přepychu před očima. Probouzejí se v ní temnota, zlost a tvrdost, se kterými je připravena zúčtovat se světem kolem sebe. Ibsen v Hedě představuje lidské nedokonalosti a slabosti. Všichni čekají na to velké, co v životě přijde, ale žijí v nedokonalostech a marnostech. Nic vlastně pořádně nefunguje. „Tato hra bude vždycky aktuální, protože člověk se nikdy nezmění,“ vysvětluje Bodó. Heda Gablerová patří mezi velké ženské a náročné role. Před Beretovou se jí zhostily v devadesátých letech Ivana Chýlková a o dvě dekády později Lucie Trmíková. „Ibsen psal svoje hry s krutým pohledem na svoje postavy. Krutost a tragičnost těch postav vyvolává humor. Je to kruté, ale legrační,“ řekla Beretová.
6. 3. 2026
Načítání...