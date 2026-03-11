Zajímá nás boj za pravdu, environmentální téma i Gen Z, říká ředitel Jednoho světa

Začíná filmový festival o lidských právech Jeden svět. Po pražské premiéře se přesune do šesti desítek dalších měst po celém Česku. Hlavní soutěžní sekce festivalu letos podle pořadatelů propojují naléhavá svědectví z krizových oblastí s osobními sondami do lidského nitra.
Program aktuálního ročníku zahrnuje přes sto snímků, přičemž většina z nich jsou dokumenty. Promítají se ale také hrané filmy a snímky ve virtuální realitě. Nabídnou příběhy z Gazy, Ukrajiny i Běloruska. Nechybí ani soutěž zaměřená na české tituly. V ní lze mimo jiné zhlédnout vítěze loňského karlovarského festivalu o šumavských poustevnících Raději zešílet v divočině, intimní portrét o vztahu otce a syna s poruchou autistického spektra Co s Péťou? či dokumenty o vyhoření nebo roli člověka v přírodě.
„Chápeme lidská práva v opravdu širokém pojetí. Nás zajímají případy novinářů, kteří bojují za pravdu, příběhy mladých lidí, kteří skrze hudbu usilují o svobodný projev, o proměnu jejich vlastní komunity, a zajímá nás i environmentální tématika,“ podotkl ředitel Jednoho světa Ondřej Kamenický.
Zahájení tak patří maďarskému snímku Tak to mělo bejt, který osobně uvede jeho protagonista, rapper Pogány Induló.
„Je to film, kterým chceme oslovit také mladé publikum a tematizovat generaci Z, protože ta se bude postupem času výrazně podílet na tom, jak působí naše společnost. Zároveň prochází velmi dynamickou dobou, odráží se v ní tlak společnosti orientované na výkon, zažívá spousty duševních propadů. A portrét maďarského rappera, který se během pár let dostal k milionům zhlédnutí a dokáže vyprodávat stadiony, je otiskem téhle doby a zároveň existenciálním portrétem Gen Z,“ přiblížila snímek dramaturgyně Kamila Dolotina.
Festival na téma generace Z pořádá také panelovou debatu, do níž se zapojí tuzemští rappeři. Diskuse s tvůrci, protagonisty i odborníky tematicky doprovázející projekce jsou už tradiční součástí festivalové dramaturgie.
Oscaroví kandidáti
V programu návštěvníci najdou několik titulů s nominací na Oscary za rok 2025. Jedním z nich je hraný groteskní thriller Drobná nehoda, v němž režisér Džafar Panahí zúročil vlastní zkušenosti z vězení.
„Pak další íránský film, dokument Projekt přes překážky, o motorkářce, která je zároveň aktivistkou a v íránské společnosti se snaží tematizovat, jak nešťastné jsou brzké sňatky a domlouvání svateb. Máme také snímek Hlas Hind Radžab, který reflektuje dění v Gaze. Je to hraný film, který vychází ze skutečné události, je v něm použita autentická zvuková stopa tísňového volání šestileté dívky, která uvízla v ostřelovaném voze,“ doplnila dramaturgyně.
Cena pro představitele běloruské opozice
Zahájení akce je spojeno s předáním ocenění Homo Homini za obhajobu lidských práv. Letošním laureátem je Mikalaj Statkevič, politický vězeň a jedna z hlavních postav demokratické běloruské opozice.
K hostům letošního ročníku festivalu patří i ukrajinská dokumentaristka a bývalá vojačka Alisa Kovalenková, bojovnice za lidská práva a protagonistka dokumentu Žena, která dráždila leoparda Stella Nyanziová z Ugandy nebo bulharský režisér Stefan Komandarev, jenž na festivalu osobně uvede své nové filmové drama Made in EU.
Pražská část festivalu se odehraje se mezi 11. a 19. březnem, navážou na ni ještě Pražské ozvěny. Po celém Česku pak festival potrvá do 24. dubna. Letos se uskuteční v rekordních šedesáti městech. Vzdělávací platforma Jeden svět na školách i letos nabízí dopolední projekce pro základní i střední školy.