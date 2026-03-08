Česko na Eurovizi bude reprezentovat Daniel Žižka

Česko zná svého zástupce pro letošní ročník Eurovision Song Contest. Na jedné z nejsledovanějších hudebních soutěží světa bude se skladbou Crossroads Českou republiku reprezentovat Daniel Žižka, který patří k nejvýraznějším talentům nastupující hudební generace. Česká televize odvysílá přímé přenosy květnových semifinále na ČT2, finále pak na ČT1.
Ve svých třiadvaceti letech patří Daniel Žižka k nejzajímavějším hlasům nastupující generace u nás – magazín Headliner jej zařadil mezi talenty budoucnosti české hudební scény.
„Když Daniel přišel do studia a zazpíval svou skladbu na první dobrou s absolutní lehkostí, v místnosti zavládlo naprosté ticho. Ne proto, že by byl hlasitý, ale proto, že byl naprosto soustředěný a jistý. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí,“ říká šéf české delegace ESC Kryštof Šámal. „Bylo jasné, že sledujeme interpreta, který přesně ví, kým chce být,“ doplnil.
„Eurovize je obrovská platforma a velká show. Já tam ale chci přinést hlavně hudbu a emoci. Nechci soutěžit v hlasitosti. Chci stát pevně za tím, kým jako umělec jsem,“ uvedl Daniel Žižka.
„Letos jsme se rozhodli provázat mediální výstupy jednotícím prvkem. Všechny složky od fotografií, grafické identity, až po videoklip a staging obsahují leitmotiv, který je určitým symbolem podtrhujícím Danielovu cestu,“ řekl vedoucí komunikace české delegace ESC a dramaturg Michal Utíkal.
Jak bude Žižkův osobitý přístup znít na eurovizním pódiu, ukáže už brzy videoklip k soutěžní skladbě Crossroads, který bude mít premiéru na oficiálním YouTube kanále Eurovision Song Contest už 11. března.