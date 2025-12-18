Brněnský Drákula má rád nejen krev, ale i vtipy

Městské divadlo Brno uvedlo v české premiéře komedii Drákula. Původní dílo od amerických autorů přepracoval režisér Stanislav Slovák tak, aby odkazovalo na aktuální společenské dění.
Drákula je známý horor. Hra od amerického režiséra Gordona Greenberga je však komedií. Na jevišti se střídá pět herců napříč patnácti postavami, přičemž změnu kostýmů a rolí často přiznávají.
„Ve chvíli, kdy se něco jmenuje Drákula a má to podtitul děsuplná komedie, tak je zřejmé, že nepůjde o klasické zpracování hororového příběhu. Ačkoliv zůstáváme ve známých kulisách, tak si s nimi velmi volně hrajeme a děláme si trošku ze všeho legraci,“ přiznává dramaturgyně Klára Latzková.
Režisér Stanislav Slovák přepracoval činoherní verzi tak, aby seděla k dnešní době. „Nejvíc mě na představení baví ta rychlost. Divák ani my nemáme moc čas vydechnout,“ říká jeden z herců Richard Pekárek. Městské divadlo Brno si komediálního Drákulu vybralo i pro silvestrovské představení.