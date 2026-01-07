Warner Bros stále odmítá Paramount, upřednostňuje převzetí Netflixem

Správní rada americké mediální skupiny Warner Bros. Discovery (WBD) jednomyslně odmítla upravenou nabídku na převzetí od firmy Paramount Skydance za 108,4 miliardy dolarů (2,25 bilionu korun). Je podle ní horší než dohoda, kterou už má uzavřenou se společností Netflix. Warner Bros zároveň vyzval své akcionáře, aby nenabízeli Paramountu své akcie, uvedla agentura Bloomberg.
Správní rada WBD napsala v dopisu akcionářům, že nabídka společnosti Paramount neposkytuje dostatečnou hodnotu a že má pochybnosti o tom, zda se jí podaří obchod uzavřít. Paramount loni 22. prosince předložil pozměněnou nabídku, která zopakovala plán na nákup akcií za třicet dolarů (620 korun) za kus, ale zahrnovala vyšší poplatek za rozdělení firmy. Součástí bylo ujištění miliardáře Larryho Ellisona, že transakci podpoří osobní zárukou v hodnotě 40,4 miliardy dolarů (835 miliard korun).
Společnost WBD zopakovala, že má obavy z dluhového financování obchodu, na který si Paramount chce půjčit přes 50 miliard dolarů (1,03 bilionu korun). Transakce by se podle ní stala největším odkupem s využitím pákového efektu v historii.
První nabídku od Paramountu společnost Warner Bros odmítla v polovině prosince. Konkurenční nabídku od Netflixu na převzetí studií a streamovacích služeb už dříve jednomyslně schválily správní rady obou společností.
Skupina WBD vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Společnost Paramount Skydance vznikla v letošním roce fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media.