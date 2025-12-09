Méně filmů v kinech a streamovací obr? Co přináší přetahovaná o Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance chce zabránit vytvoření dominantního giganta na filmovém trhu, který by vznikl, pokud by Netflix od Warner Bros. Discovery převzal filmová studia i konkurenční platformu HBO Max. Ve snaze zvrátit nedávno zveřejněnou dohodu proto Paramount nabídl, že odkoupí celou společnost WBD, tedy včetně kabelové televizní sítě. Hollywood i znalci zábavního průmyslu vedou diskuse, co tyto vlastnické změny můžou přinést. Ubude filmů pro kina?
Mediální konglomerát Paramount Skydance se nabídkou na odkup celé Warner Bros. Discovery (WBD) snaží zvrátit porážku, kterou utrpěl v několik týdnů trvajícím nabídkovém boji o tuto mediální společnost. Ta nyní dotahuje rozdělení do dvou samostatných firem: jeden podnik mají tvořit studia a streamovací služby, zatímco kabelové televizní sítě (jako zpravodajská CNN nebo kanál dokumentů o zvířatech Animal Planet) se ocitnou ve druhém podniku.
Zájem projevují konkurenční společnosti především o část zahrnující filmové a streamovací aktivity. Warner Bros. Discovery se nakonec dohodlo s Netflixem, jak oznámily v pátek. Financial Times s odkazem na nejmenovaný, ale dobře obeznámený zdroj blízký společnosti WBD píší, že hlavní prioritou představenstva při zvažování nabídky Netflixu nebyly peníze, ale snaha vybrat uchazeče, který by mohl hned „uzavřít smlouvu za požadovaných podmínek“ a měl největší šanci „obstát v regulačním přezkumu“.
Paramount Skydance se ale odmítl vzdát snadno a dohodu se pokusil narušit lákavější nabídkou. Představenstvo Warner Bros. Discovery v pondělí odpoledne oznámilo, že nové možnosti posoudí, ale své doporučení ohledně Netflixu nemění. Streamovací platformě doporučilo, aby v souvislosti s návrhem Paramount Skydance „v tuto chvíli nepodnikala žádné kroky“.
Při zvažování nové konkurenční nabídky jsou ovšem ve hře i sankce. Pokud WBD přijme návrh Paramountu, bude muset Netflixu zaplatit odstupné ve výši 2,8 miliardy dolarů.
Jakou roli hraje Trump?
Každopádně v obou případech jde o transakce v obřích částkách. Netflix za část Warner Bros. Discovery zaplatí 72 miliard dolarů (jeden a půl bilionu korun). Což je zhruba o třetinu míň, než nabízí Paramount Skydance za odkup celé skupiny WBD. Utratit je ochoten více než dvě a čtvrt bilionu korun. Pro srovnání, taková částka zhruba odpovídá celkovým plánovaným výdajům českého státního rozpočtu za rok 2025. Netflix nabízí 27,75 amerického dolaru za akcii a Paramount Skydance rovných třicet.
Nabídka Paramountu zahrnuje financování od Affinity Partners, investiční společnosti řízené Jaredem Kushnerem, zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa, a několika investičních fondů řízených vládami Blízkého východu, a je podpořena rodinou Ellisonů. Larry Ellison, jeden z nejbohatších lidí na světě, je otcem šéfa Paramountu Skydance Davida Ellisona a má úzké vazby na Bílý dům.
Těch také využil, tvrdí Wall Street Journal. S odvoláním na úředníka Bílého domu a osobu obeznámenou s touto záležitostí uvádí, že Larry Ellison zavolal Trumpovi po oznámení dohody s Netflixem a řekl mu, že tato transakce poškodí konkurenci.
S Trumpem jsou zapletené už začátky poměrně mladé společnosti Paramount Skydance. Mediální konglomerát vznikl letos v srpnu fúzí Paramount Global a Skydance Media. Souhlasu se spojením firem předcházely měsíce sporů okolo vysílání pořadu 60 Minutes, v němž podle Trumpa televize CBS (spadající pod Paramount Global) zavádějícím způsobem sestříhala video s jeho prezidentskou protikandidátkou, demokratkou Kamalou Harrisovou.
Trump stanici zažaloval a Paramount se v červenci rozhodl zaplatit šestnáct milionů dolarů v rámci urovnání soudního sporu. Kritici rozhodnutí Paramountu zaplatit prezidentovi označovali za úplatek ve snaze odblokovat sloučení.
V aktuální přetahované o Warner Bros. Discovery se šéf Bílého domu vyjádřil v pondělí, kdy podotkl, že žádný ze zájemců „není mým přítelem“ a chce „udělat to, co je správné“. Dodal, že s Kushnerem o nabídce Paramountu nemluvil.
V neděli – tedy ještě před protinabídkou Paramountu akcionářům WBD – Trump ale zmínil obavy, že by mohl v případě transakce mezi Netflixem a WBD vzniknout problém kvůli celkovému podílu spojených firem na trhu. „Budu se podílet na tomto rozhodnutí,“ dodal s tím, že se hodlá ohledně schválení dohody poradit s ekonomy. Rovněž zmínil, že ho spoluředitel Netflixu Ted Sarandos nedávno navštívil v Oválné pracovně a označil ho za „skvělého člověka“, který „odvedl jednu z nejlepších prací v historii filmu“.
Netflix je už teď největší streamovací služba
Nejen v Bílém domě se vynořují otázky, co by spojení té či oné společnosti s Warner Bros. Discovery přineslo. Ve zkratce se dá říct, že v případě Netflixu se obavy pojí se vznikem streamovacího monopolu, zatímco v případě úspěchu Paramount Skydance se znepokojení týká spíše oslabení konkurenčního prostředí pro filmovou a televizní tvorbu.
Paramount Skydance se – stejně jako jiné podobné společnosti, ostatně včetně WBD – potýká s řadou problémů v důsledku změn v mediálním průmyslu, například kvůli přesunu diváků ke streamovacím službám. Sám přitom streamovací služby provozuje: v USA zejména Paramount+ a Pluto TV, v Evropě včetně Česka to je SkyShowtime.
Na Netflix ale nemá. Firma, která začínala koncem devadesátých let zasíláním DVD ze své videopůjčovny poštou, je dnes největší streamovací videoplatformou s třemi sty miliony předplatiteli zejména v Evropě a USA. Za HBO Max platí necelých sto třicet milionů lidí. Spojením by vznikl obr, který by v této oblasti těžko hledal konkurenci.
Americký magazín Forbes uvádí, že podle analytiků by sloučená společnost Netflix-WBD mohla ovládat až čtyřicet procent streamovacího trhu.
„Už se objevily informace od neúspěšných zájemců, které varují úřady před dominantním postavením na trhu. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, určitě to nebude hned,“ podotkl po oznámení dohody Netflixu s Warner Bros. ředitel distribuční společnosti Bontonfilm Martin Palán.
Posuzování transakce úřady má zabrat rok až rok a půl. „Nejdříve to musí oficiálně schválit akcionáři, pak se to posune ke schvalování úřady, ale protože to je obrovská akvizice nejenom na Hollywood, ale i na americké poměry, tak se dá očekávat velký drobnohled jak amerických schvalovacích úřadů, tak evropských, aby to nebylo bráno jako nový monopol. Takže můžeme čekat určitě ještě hodně dlouhou cestu, než to oficiálně bude schválené,“ popsal expert na streamovací platformy Tomáš Vyskočil.
Zlatá filmová žíla
Realizací dohody mezi Netflixem a WBD by podle Forbesu došlo k vytvoření „nejmocnějšího zábavního konglomerátu v historii moderních médií“, což by ovlivnilo podobu zábavního průmyslu a změnilo rovnováhu sil v Hollywoodu. A nejde jen o streamování.
Vytvoření streamovacího giganta „spolknutím“ svého konkurenta HBO Max nemusí být ani podle Tomáše Vyskočila to hlavní, co by Netflix momentálně zajímalo. „Možná více než o značku HBO Max stojí o ty věci, které nejsou čistě jenom HBO, což jsou filmové licence na věci, jako je Pán prstenů, Harry Potter, vydavatelství DC – Superman, Batman. Tam je ta zlatá žíla, kterou si bude chtít Netflix dál hýčkat i samostatně,“ předpokládá Vyskočil.
Společnost Warner Bros. Discovery zahrnuje totiž také práva na série o Harrym Potterovi, Hru o trůny nebo Přátele. Ty by se spojením ocitly pod jednou střechou s hity Netflixu Hra na oliheň, Stranger Things či Wednesday.
Nabídka Netflixu (ještě před návrhem Paramountu) vyvolala ostrou kritiku ze strany zákonodárců obou stran a hollywoodských odborů, kteří se obávají, že by mohla vést k propouštění pracovníků společností a vyšším cenám pro uživatele. Od odborářů ale zaznívaly i zdrženlivější reakce, že s názory vyčkají až po analýzách dohody či setkání s představiteli Netflixu.
Demokratičtí senátoři minulý měsíc – v souvislosti s možností, že by Warner Bros. Discovery přešla pod Paramount Skydance – varovali, že taková transakce by vedla k tomu, že „jedna společnost bude kontrolovat téměř vše, co Američané sledují v televizi“.
Filmy v kinech podpoříme, ujišťují Paramount i Netflix
Paramount se snaží získat sympatie ve svůj prospěch mimo jiné argumentováním, že spojení Paramountu a Warner Bros., které by patřilo mezi největší mediální transakce v historii, by bylo v nejlepším zájmu tvůrčí komunity, kin a diváků, kteří by těžili z větší konkurence.
Paramount Skydance ujišťuje, že zůstane zastáncem Hollywoodu a nadále chce uvádět filmy do kin, s čímž má bohatou zkušenost. Jeho Paramount Pictures patří k nejstarším hollywoodským studiím, pod jejichž hlavičkou vznikla romance Snídaně u Tiffanyho, western Tenkrát na západě, muzikál Pomáda, multioskarový příběh Titanik nebo nedávná reinkarnace Star Treku.
Ovšem rovněž Netflix se dušuje, že tituly od Warner Bros. hodlá i po převzetí promítat na velkém plátně a podpoří tvůrce z továrny na sny.
Akcionáři WBD mají čas do 8. ledna, aby o nabídce Paramountu hlasovali. Analytik akciového trhu oslovený agenturou AP poznamenává, že soupeření dvou zájemců může vést mimo jiné k tomu, že Netflix svou nabídku ještě vylepší.
Akvizice versus streamingové služby
Ať už to dopadne jakkoliv, půjde o doklad toho, že s rozvojem streamovacích služeb stále více mediálních společností hledá lepší konkurenceschopnost a cestu k růstu prostřednictvím akvizic.
Současná přetahovaná o Warner Bros. je jen nejnovějším případem přesunů v rámci velkých filmových studií. Před šesti lety zábavní gigant Walt Disney převzal zábavní společnost 21st Century Fox za 71,3 miliardy dolarů (tehdy 1,6 bilionu korun), tedy sumu podobnou nyní probírané dohodě.
Kromě toho v roce 2021 Amazon převzal MGM, čímž získal mimo jiné napojení na Jamese Bonda a právo distribuovat filmy o agentovi 007 letos ještě rozšířil o možnost tvůrčí kontroly. A koneckonců Warner Bros. Discovery vznikla teprve před třemi lety spojením podniku WarnerMedia a firmy Discovery.