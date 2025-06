Rozdělení Warner Bros. Discovery potvrzuje, že streamování zatlačuje televizi

před 58 m minutami | Zdroj: Reuters , ČTK , Warner Bros. Discovery , Wall Street Journal , Financial Times , The Wrap

Seriál The Last of Us patří k těm, kterými se Warner Bros. Discovery snaží nalákat diváky na své streamovací služby

Americká mediální společnost Warner Bros. Discovery v pondělí oznámila, že se rozdělí do dvou samostatných firem. V jedné zůstanou studia a streamovací podnikání, do druhé odkloní kabelové televizní sítě. Rozdělení Warner Bros. Discovery je podle analytiků další známkou, že mediální skupiny se snaží reagovat na pokles zájmu o placené televize ve prospěch streamovacích služeb.

„Kulturní význam této velké společnosti a působivé příběhy, které přináší již více než sto let, zasáhly nespočet lidí po celém světě. Je to cenné dědictví, na které budeme hrdě navazovat v této další kapitole naší slavné historie,“ řekl Zaslav v prohlášení .

Krok Warner Bros. Discovery je tedy snahou účinněji konkurovat jiným firmám v odvětví, kde se čím dál více prosazuje streamování. Zatímco tak společnost Netflix – která nemusí řešit zatížení staršími kabelovými společnostmi – zůstává silným hráčem, zájem o kabelové sítě naopak dlouhodobě upadá.

Diváci ruší předplatné televizí a raději platí za streamovací služby. Společnosti jako WBD se tak potýkají s poklesem sledovanosti, a tím pádem i příjmů ze svých kabelových sítí. Tento problém se týká i zábavních molochů Disney nebo Paramount Global.

Soustředit se na část je snazší než na celek

Společnost Warner sází na to, že její části mají větší hodnotu než celek, komentuje rozdělení list The Wall Street Journal. Rozdělení dává Warner Bros. „lepší šanci získat širší zájem investorů a zaměřit management na méně věcí“, soudí analytik Dan Coatsworth. Společnost minulý měsíc obnovila značku HBO Max, aby zdůraznila prémiový obsah typu oceňovaného seriálu The Last of Us a pomohla globální expanzi.

V březnu letošního roku měla tato streamovací služba zhruba 122 milionů předplatitelů, a i když se očekává, že do konce příštího roku překročí hranici 150 milionů, pořád by zastávala za Netflixem se zhruba dvojnásobkem předplatitelů.