Amazon točí v Česku akční seriál, blíží se i „noví Bridgertonovi“

Jan Škoda

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Ilustrační foto

V Česku je v plném proudu natáčení akčního seriálu Ride or Die (Jeď, nebo zemři), jenž se objeví ve videotéce Amazon Prime Video. Podle informací ČT24 bude letos v Česku točit i Netflix, a to dobový seriál Věk nevinnosti, který by mohl být „novými Bridgertonovými”. Czech Film Commission hlásí, že tuzemsko se pro zahraniční a hollywoodské produkce stává zajímavějším i kvůli politické situaci v Maďarsku, které dříve „přetáhlo“ seriálovou Dunu nebo oscarové Chudáčky.

Na konci února museli obyvatelé pražského Karlína volit objízdné trasy, protože se na jedné z nejvíc vytížených komunikací v celé čtvrti na Rohanském nábřeží točila automobilová honička. Před osmnácti lety na podobných místech došlo ke skutečné nehodě, když se tu srazilo několik aut při natáčení velkofilmu G. I. Joe, teď se však celá akce obešla bez zranění. Šlo o filmování osmidílného akčního seriálu Ride or Die platformy Amazon Prime Video, v němž Hannah Waddinghamová představuje nájemnou vražedkyni, která svůj druhý život skrývá před kamarádkou Debbie, již hraje oscarová vítězka Octavia Spencerová. Společně se ale ocitnou na útěku před záhadným nepřítelem – toho mohou představovat třeba Bill Nighy nebo Ed Skrein, kteří se k ansámblu také přidali. Podle Pavlíny Žipkové, vedoucí oddělení Czech Film Commission, které je součástí Státního fondu audiovize, jde v současnosti o největší projekt točený v Česku, a to převážně na lokacích. Seriál by měl mít přibližně stovku natáčecích dnů a utratit několik stovek milionů korun, jakkoliv ještě není jasné, jaká bude celková útrata, protože se stále točí – první dvě epizody pod vedením režiséra komiksové série Ant-Man Peytona Reeda.

Kostýmový letošek „Začátek roku byl co se týče zahraničních projektů váhavý, ale s příchodem jara se do programu filmových pobídek přihlásilo již slušné množství titulů,“ přiblížila Žipková. Největší očekávané útraty by prý měly přijít právě od seriálu Ride or Die, plánované čtvrté řady seriálu Nadace od Apple TV+ a jedné novinky, o níž se zatím nevědělo, že se v Česku bude točit. Jde o novou adaptaci románu Věk nevinnosti. V hávu romantického dramatu z New Yorku devatenáctého století knihu adaptoval už režisér Martin Scorsese s Danielem Day-Lewisem, Michelle Pfeifferovou a Winonou Ryderovou v hlavních rolích. Kdo si zahraje v minisérii, již bude na podzim v tuzemsku točit Netflix, zatím není jasné, výsledek by se ale prý mohl blížit Bridgertonovým, romantickému hitu této platformy. „Letošek bude dobový, kromě Věku nevinnosti se od září spouští výroba ještě třetí řady německého seriálu Císařovna,“ dodává Žipková. Jihokorejci budou v Česku točit část seriálu pro platformu Disney+ The Remarried Empress, Francouzi seriál pod názvem Hraběnka Monte Christo, Němci pak seriál Ludwig. Česko ještě očekává několik filmů, detaily ale podle Czech Film Commission zatím nelze prozradit.