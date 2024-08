Upíry či replikanty v Česku točí platformy. Průmysl ale stojí i o velkofilmy

„Německý seriál City of Blood se chýlí ke konci natáčení. Je to další velký projekt s půlmiliardovou útratou, natáčet začali začátkem března,“ sdělila ČT24 vedoucí oddělení Czech Film Commission Státního fondu kinematografie Pavlína Žipková s tím, že z letošních zahraničních projektů je dotočený už například německý snímek Brick, pohádka Rosabelle nebo snímek Murder Between Friends s Joan Collinsovou. Ten je nezávislý a pobídkový systém nevyužil.

Podle informací ČT24 by se v Česku mohl v budoucnu točit krimi seriál pro videotéku Apple TV+ nazvaný 12 12 12 s Jamiem Dornanem a Anthonym Mackiem, jenž se má odehrávat 12 měsíců před, 12 hodin při a 12 dní po loupeži trezoru ve švýcarském Curychu. Situace na trhu zahraničních produkcí je ale po covidové pandemii i hollywoodských stávkách dynamická a projekty mohou nakonec zamířit jinam.

„Ono je to prostředí teď trochu jiné, mnoho projektů získává zelenou a poměrně rychle jde do výroby. Příští týden se může registrovat hned několik projektů, kdo ví,“ sděluje Žipková. Velké změny ale patrně čekají i Státní fond kinematografie. Začátkem září poslanci ze sněmovního mediálního výboru projednají vládní novelu zákona o audiovizi, která rozšiřuje podporu také na tvůrce videoher. Zavádí rovněž poplatek pro služby jako Netflix a Disney+, který by měl směřovat i do investic do lokálního obsahu.