Je třeba posílit protivzdušnou obranu o 400 procent, řekl Rutte

Summit v Haagu podle Rutteho přinese transformaci Aliance. „Vytvoříme lepší NATO, abychom zajistili bezpečí pro naše obyvatele,“ prohlásil v londýnském institutu Chatham House. „Kvůli Rusku se do Evropy vrátila válka, čelíme ale i hrozbám terorismu. Putinova válečná mašinerie zvyšuje rychlost. Produkují více zbraní a rychleji, než jsme si mysleli,“ dodal.

Rusko podle Rutteho vyprodukuje za tři měsíce tolik munice, kolik spojenci z NATO za rok. Zpravodaj ČT ve Velké Británii Lukáš Dolanský zmínil Rutteho varování, že Rusko by mohlo zaútočit na Severoatlantickou alianci do pěti let.