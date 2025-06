Americkou divadelní cenu Tony získalo drama o pokrytectví

V New Yorku se udělovaly divadelní ceny Tony. Ocenění za nejlepší hru získal už podruhé dramatik Branden Jacobs-Jenkins za dílo s názvem Purpose o tom, co se skrývá pod povrchem jedné rodiny. Nejlepším muzikálem se stala romantická komedie o páru androidů Maybe Happy Ending.

Nejlepším hercem se stal představitel kabaretních rolí Cole Escola za výkon ve hře Oh Mary! Její režisér Sam Pinkleton dostal cenu za režii, načež poděkoval právě Escolovi. „Dělej to, co máš rád, ne to, co myslíš, že lidé chtějí vidět,“ prozradil divákům pokyn, který dal oceněnému herci při přípravě představení o manželce amerického prezidenta Mary Lincolnové.

Nejlepším muzikálovým hercem v hlavní roli se letos stal Darren Criss za roli ve vítězném muzikálu Maybe Happy Ending.

Cena Tony, pojmenovaná po americké herečce Mary Antoinette Perryové, zvané Tony, se uděluje od roku 1947.