V Los Angeles pokračovaly protesty. Policie použila gumové projektily

Demonstranti před budovou v Los Angeles, v níž sídlí řada federálních úřadů, provolávali hesla a nesli transparenty s nápisy kritizujícími postup amerických imigračních úřadů v Los Angeles: „Stojím za všemi migranty“, „Úřade pro imigraci a cla: pryč z LA“ či „Pryč s fašismem“. Vchod do budovy střežili policisté a několik příslušníků Národní gardy.

Místy násilné protesty ve druhém nejlidnatějším městě USA vypukly v pátek poté, co imigrační úřady ve městě uskutečnily sérii razií a zadržely nejméně 44 lidí za údajné porušení imigračních předpisů. Prezident Donald Trump v rozporu s přáním kalifornského guvernéra Gavina Newsoma povolal do města příslušníky Národní gardy. Vyslána byla i námořní pěchota.

Podle Vostala protestujícím vadí, že migrační úřad zadržuje jejich příbuzné a nejbližší. „Pociťují paniku, bojí se, odmítají to, aby Donald Trump prováděl slib, který dal voličům, právě v Los Angeles. Samotná starostka Los Angeles Karen Bassová tvrdí, že Trump v LA si zkouší experiment, kam až může zajít,“ podotkl Vostal s tím, že demonstranti také ničili auta či televizní přenosové vozy různých stanic.

Pondělíček: Nasazení mariňáků je výjimečné

Podle amerikanisty Jiřího Pondělíčka dynamika protestů vypadá tak, že se situace spíše uklidňuje. „Uvidíme ale, jak demonstranti zareagují na nasazení mariňáků, což je skutečně věc, která je v americké historii výjimečná. Je to ještě další eskalace oproti nasazení ‚jen‘ Národní gardy, ale přesto bych byl mírný optimista, že trend toho postupného uklidňování vydrží,“ podotkl.

Dodal, že povolávání námořní pěchoty potřeba není. „Samozřejmě nikdo nepopírá, že při protestech dochází i k násilnostem, které je potřeba nějak potlačit, ale nasazení Národní gardy, natož aktivních vojáků v činné službě, v tomto případě mariňáků, tak to je skutečně naprosto krajní řešení. Kdyby takto měla vláda reagovat v každém případě, kdy dochází k pálení aut nebo útokům na obchody, tak to by nasazovala armádu neustále,“ poukázal s tím, že tento institut byl vymyšlen pro extrémní případy.