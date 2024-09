Rozmohl se nám tu takový nešvar. Na pokračování seriálů se čeká roky

před 1 h hodinou | Zdroj: The New York Times , Entertainmant Weekly , Vox

Sledování seriálů se pomalu stává docela slušným tréninkem paměti a trpělivosti. Za dobu, kdy je provází jejich oblíbený seriálový příběh, stihli někteří diváci dokončit školu, stát se rodiči, několikrát změnit práci a nedejbože i zemřít. Stává se pravidlem, že čekání na další sezonu, která by navázala na přerušený děj, trvá i několik let. To zvláště u komplikovanějších vyprávění může být pro diváka problém.

Jenže když si pustíte po třech letech nadšeně začátek nové série, a jste zmatení, kdo létá na jakém drakovi nebo proč se snaží bratranci navzájem zabít, může rozladěnost přebít snahu si vše dohledat nebo si zopakovat předchozí série v repríze. Člověk zjistí, že fiktivní hrdinové, s nimiž prožil pár let, jsou mu už jedno. Zvlášť když mezitím rozkoukal jiný seriál.

„Tyto změny v televizním rytmu činí parasociální vztah člověka k médiu méně osobním a stálým. Váš oblíbený pořad byl kdysi jako člen rodiny. Teď je to váš kamarád, který jednou za pár let přijede do města, zahrne vás divokými historkami a pak zmizí, kdoví kam,“ obává se televizní kritik James Poniewozik z The New York Times (NYT).

Výmluva na pandemii a stávku

Roky trvající pauzy mezi jednotlivými sériemi se nenápadně staly normou, myslí si nejen NYT. Kdo za to může? Když pomineme personální nebo tvůrčí problémy, které můžou do chodu konkrétního seriálu zasáhnout, najdou se pro opožďování i objektivní omluvy. Byť prodlužování pauz začalo, ještě než na tyto příčiny vůbec došlo.

Pandemie covidu-19 zbrzdila mnohé produkce, protože bylo obtížné, ne-li nemožné se sejít na place. A sotva skončila, i seriálovou tvorbu poznamenala téměř půlroční stávka hereckých a scenáristických odborů v Hollywoodu. Mimo jiné se v ní řešilo, že streamovací platformy – podstatní výrobci seriálů – finančně dostatečně nezohledňují, že tento způsob produkce obsahu je v rozkvětu a plnohodnotnou konkurencí televizního vysílání.

Viníkem je streaming

Právě rozvoj streamingu je hlavní odpovědí na netrpělivost diváků, proč se musí naučit počítat s pauzami, na jaké z televizních dob nebyli zvyklí. Dlouhodobě vysílané televizní seriály se ve velké míře držely/drží principu z dob, kdy si divák musel na nový díl počkat do neděle večer. Sjížděly z výrobní linky od září do května či června a mezi jednotlivými sériemi si dovolily nanejvýše prázdninový oddech, kdy publikum beztak obvykle rozptylovaly od obrazovky jiné zájmy.

Změnu vzorce načaly kabelové televize a radikálně urychlily streamovací platformy, ty definitivně zrušily návaznost pořadu na konkrétní čas.