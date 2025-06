Změnila se pravidla pro braní volna z práce. Podívejte se, na co máte právo

V červnu vstoupila v platnost flexinovela zákoníku práce, která přináší nejen změny ve výpovědní době nebo práci mladistvých během prázdnin, ale i v pravidlech pro čerpání volna v práci. Jde zejména o situace spojené se svatbami, pohřby a hledáním nového zaměstnání. Co se změnilo a na co máte od 1. června 2025 nárok?

Jde spíš jen o upřesnění, ale když doprovázíte blízkého do zdravotnického či školského poradenského zařízení, náleží vám pracovní volno nejen při doprovodu tam, ale výslovně i při doprovodu zpět z těchto zařízení, což bylo nutné takto vykládat i doposud.

Pokud zaměstnanec tento rozsah pracovního volna vyčerpá, aniž by si našel nové zaměstnání, bude moci nově využít ještě „doplňkové“ neplacené pracovní volno v rozsahu až dvou dnů, které je ale vázáno pouze na využití poradenských služeb Úřadu práce. V případě výpovědi kvůli porušení pracovních povinností se v tomto případě bavíme o jednom dni.

K dosavadnímu rozsahu placeného pracovního volna (které činí jeden až dva dny v závislosti na druhu příbuzenské vazby a případném obstarávání pohřbu) nově náleží u úmrtí manžela (partnera), druha, dítěte, vnoučete, rodiče, prarodiče nebo sourozence zaměstnance ještě další „doplňkové volno“ v rozsahu dalších až pěti dní, to je však již neplacené. Dále byla zrušena povinnost v některých případech prokazovat, že zaměstnanec na pohřbu strávil pouze „nezbytně nutnou dobu“. Pracovní volno přísluší v rozsahu celých dnů.





Vyjasňují se pravidla vázaná na svatbu

Zavádí se pravidlo, že při čerpání pracovního volna v rozsahu dvou dnů z důvodu uzavření manželství se náhrada mzdy či platu poskytuje za den, kdy se konal samotný obřad. Doteď to nebylo jednoznačně stanoveno. Pouze platilo, že pracovní volno náleží v rozsahu dvou dnů a placený je jen jeden z nich. To v praxi působilo problémy u zaměstnanců s různou délkou směn, neboť nebylo jasné, za jaký den jim náhradu mzdy či platu poskytnout, tedy fakticky v jaké výši.

Stejně jako u všech ostatních překážek v práci nově výslovně platí, že manželstvím se rozumí i partnerství a manželem i partner. Výše uvedená pravidla tedy platí i pro stejnopohlavní svazky. Jednodenní placené pracovní volno mimochodem zaměstnanec dostane i na obřad svého dítěte, neplacené pak na svatbu rodiče.





Zpřesňují se pravidla pro zdravotně těžce postižené

Při loňských povodních vznikaly v praxi dohady o tom, co všechno se dá považovat za znemožnění cesty do zaměstnání z důvodu povětrnostních vlivů. Nově je proto u této překážky v práci týkající se těžce zdravotně postižených zaměstnanců stanoveno, že za relevantní překážku je třeba považovat nejen povětrnostní vlivy, ale také živelní události či jiné obdobné mimořádné události. Této skupině zaměstnanců v uvedených případech vzniká právo až na jeden den placeného volna.





Co se nemění?

Nic se od června nemění, pokud člověk onemocní, z čehož plyne pracovní neschopnost, případně zamíří do karantény. Beze změny jsou i mateřská, otcovská či rodičovská dovolená, nemění se ani pravidla péče o nemocné dítě do deseti let nebo dlouhodobá péče. Stále platí, že při splnění zákonných podmínek zaměstnanec dostane pracovní volno, pokud jde svědčit k soudu, darovat krev nebo pomáhat na dětském táboře.