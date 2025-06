Konečně jde o hudbu, ne o to, co mám na sobě, říká Ewa Farna o duetu s Duou Lipou

„Ačkoliv jsem věděla, že na turné zpívá lokální umělce, ani jednou mě upřímně nenapadlo, že bych to byla já. Myslela jsem, že se ozve lokálnímu distributorovi, vydavatelství Warner Music, které ji zastupuje na světovém trhu, a oni doporučí svého koně ze své stáje. Ale to se nestalo. Já pod Warner Music nepatřím a právě v tom mně to přišlo šokující,“ vysvětluje Farna. Dodává, že sdílený moment její spontánní radosti možná jako virální zafungoval právě proto, že nešlo o kalkul.

Pro vystoupení před českými fanoušky si Dua Lipa vybrala z repertoáru Ewy Farné skladbu Na ostří nože. Farna odmítá spekulace, že by šlo o domluvený marketingový tah. Když slyšela z publika svou píseň v podání světoznámé star, bylo to pro ni stejné překvapení jako pro ostatní.

Po koncertě přišla do zákulisí, aby slavné kolegyni poděkovala, že si vybrala její písničku, naučila se ji v češtině, a navíc ji zazpívala celou, nejen třeba refrén. „A ona nabídla, jestli si to s ní nechci zazpívat druhý den. Říkala, že má připravenou jinou písničku v angličtině, ale že když jsem tady a viděla mou reakci na videu, tak jestli to nedáme spolu. Tak jsem zařídila hlídání a přijela jsem i druhý večer,“ popisuje Farna.

Obšírněji se ale s Duou Lipou nebavily. „Přesto víc od života nechci, jsem ráda, že jsem dostala tohle, netroufla jsem si ji rušit před koncertem s jinými věcmi,“ dodává Farna.

I v naší zemi se můžou dít velké věci, míní Farna

Zájem zahraniční zpěvačky o skladbu Na ostří nože vedl k nové vlně zájmu o tuto deset let starou písničku. „Mám radost, že se mi dostalo pozornosti jako zpěvačce. Často dostávám pozornost v různých kontextech, co mám na sobě nebo kolik jsem přibrala. Ale málokdy mám pocit, že v mediálním prostoru jde opravdu o hudbu. A najednou spotlight dostala hudba. A obecně to dalo spoustě lidem velkou naději, že i v naší malé zemi se můžou dít velké věci a člověk si může sáhnout na něco, co nevěří, že by se mohlo stát,“ podotýká Farna.

Loni se na jednom pódiu vystřídala s další britskou hvězdou – předskakovala koncertu Eda Sheerana v Hradci Králové.