Litva a Lotyšsko oficiálně odstoupily od úmluvy zakazující protipěchotní miny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Litva a Lotyšsko oficiálně odstoupily od Ottawské úmluvy o zákazu protipěchotních min, informuje agentura Ukrinform. V sobotu totiž uplynula předepsaná šestiměsíční lhůta ode dne, kdy obě pobaltské země oznámily svůj záměr generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. Litevská vláda nyní zahájí jednání o nákupu protipěchotních min, informovala zároveň veřejnoprávní zpravodajská stanice LRT.

Ministři obrany Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska oznámili svůj záměr odstoupit od úmluvy již v březnu. Později se k iniciativě připojilo i Finsko. Důvodem pro odstoupení jsou rostoucí obavy z ohrožení Ruskem, které v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi na sousední Ukrajinu. Evropské státy sousedící s Ruskem tak chtějí chránit své hranice mimo jiné právě nasazením protipěchotních min.

Ottawská úmluva zakazuje použití, skladování, výrobu a převod protipěchotních min. V platnost vstoupila v roce 1999 a ratifikovalo ji kolem 160 zemí včetně Česka. Například Spojené státy, Rusko nebo Čína tak ovšem neučinily.

Protipěchotní miny jsou ze své podstaty nehumánní a nerozlišují mezi bojovníky a civilisty, uvádějí zástupci mezinárodní kampaně za jejich zákaz. Tyto zbraně přitom zůstávají smrtící celá desetiletí, upozornili.

Ottawská úmluva pomáhá snižovat počty min. Část států od ní kvůli Rusku odstupuje
Práce na odminování v Kambodži

