Litva a Lotyšsko oficiálně odstoupily od úmluvy zakazující protipěchotní miny

Litva a Lotyšsko oficiálně odstoupily od Ottawské úmluvy o zákazu protipěchotních min, informuje agentura Ukrinform. V sobotu totiž uplynula předepsaná šestiměsíční lhůta ode dne, kdy obě pobaltské země oznámily svůj záměr generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. Litevská vláda nyní zahájí jednání o nákupu protipěchotních min, informovala zároveň veřejnoprávní zpravodajská stanice LRT.
Ministři obrany Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska oznámili svůj záměr odstoupit od úmluvy již v březnu. Později se k iniciativě připojilo i Finsko. Důvodem pro odstoupení jsou rostoucí obavy z ohrožení Ruskem, které v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi na sousední Ukrajinu. Evropské státy sousedící s Ruskem tak chtějí chránit své hranice mimo jiné právě nasazením protipěchotních min.
Ottawská úmluva zakazuje použití, skladování, výrobu a převod protipěchotních min. V platnost vstoupila v roce 1999 a ratifikovalo ji kolem 160 zemí včetně Česka. Například Spojené státy, Rusko nebo Čína tak ovšem neučinily.
Protipěchotní miny jsou ze své podstaty nehumánní a nerozlišují mezi bojovníky a civilisty, uvádějí zástupci mezinárodní kampaně za jejich zákaz. Tyto zbraně přitom zůstávají smrtící celá desetiletí, upozornili.