Ottawská úmluva pomáhá snižovat počty min. Část států od ní kvůli Rusku odstupuje

Celý proces vyústil v přijetí úmluvy 18. září 1997 v norském Oslu. Samotné podepisování dokumentu začalo 3. a 4. prosince v kanadské Ottawě a připojit k úmluvě podpis bylo možné až do 1. března 1999, kdy vstoupila v platnost. I nadále ale zůstává otevřená k přístupu každému státu, který ji do té doby nepodepsal.

Text dále vyžaduje, aby státy nejpozději do čtyř let od chvíle, kdy v jejich rámci úmluva vstoupí v platnost, zničily své zásoby protipěchotních min. Jednotlivé země se též do deseti let zavazují zničit všechny protipěchotní miny v zaminovaných oblastech.

Státy si mohou ponechat pouze malé množství protipěchotních min za účelem výcviku k jejich odstraňování a detekci. Množství ale dle dokumentu „nesmí překročit minimální potřebný počet pro tyto účely“.

Miny jako nebezpečí pro civilisty

Podle MVČK protipěchotní miny dlouhodobě způsobují lidské utrpení, a to i dlouho po skončení konfliktů. Zabíjejí a mrzačí civilisty včetně dětí, a tak velmi často poškozují ty, na které nikdy neměly být zaměřeny. Úmluva byla podle výboru vytvořena za účelem eliminace těchto min a snížení jejich ničivého dopadu na civilní obyvatelstvo.

Existence Ottawské úmluvy sice pomohla ke zničení milionů min, avšak i v současné době tato zbraň zabíjí. Podle Organizace spojených národů (OSN) existuje více než šest set druhů pozemních min, které jsou dle bezpečnostní příručky OSN rozděleny do dvou širokých kategorií, z nichž jednou jsou protipěchotní miny a druhou miny určené k likvidaci vozidel označované též jako protitankové. K jejich odpálení je sice obvykle potřeba vyšší tlak, avšak OSN upozorňuje, že to rozhodně neznamená, že by na tento typ min bylo bezpečné šlápnout. Jedním z důvodů je, že oba typy min mohou být využívány i kombinovaně.