Pád letounu mexického námořnictva v Texasu nepřežilo pět lidí


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK, AP

Nejméně pět lidí zahynulo po pádu malého letadla mexického námořnictva v americkém státě Texas. Letoun se zřítil v pondělí tamního času, přepravoval jednoročního pacienta spolu se sedmi dalšími lidmi. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na lokální činitele.

Podle mexického námořnictva byli na palubě čtyři příslušníci námořnictva a čtyři civilisté. Letounem cestovali dva také členové nadace Michou and Mau Foundation, která poskytuje pomoc mexickým dětem, jež utrpěly těžké popáleniny.

Luke Baker z americké pobřežní stráže podle AP uvedl, že při havárii zahynulo pět lidí. Zvýšil tak dosavadní bilanci, která činila dva mrtvé a dva pohřešované.

Na místo havárie dorazily týmy Federálního úřadu pro letectví a Národní rady pro bezpečnost dopravy, uvedlo na sociální platformě X texaské ministerstvo veřejné bezpečnosti.

Příčina havárie, která se odehrála u letoviska Galveston na pobřeží Texasu, asi 80 kilometrů jihovýchodně od Houstonu, je předmětem vyšetřování. Není jasné, zda ji způsobilo nepříznivé počasí. V oblasti však v posledních dnech panovaly mlhy, uvedl Cameron Batiste z americké meteorologické služby.

Úřad šerifa okresu Galveston uvedl, že na místě nehody zasahují potápěči, kriminální jednotky, dronové jednotky a další hlídky. Úřad veřejnost vyzval, aby se oblasti vyhnula a záchranáři tak mohli „bezpečně pracovat“.

Mexické námořnictvo ve svém prohlášení uvedlo, že letadlo pomáhalo s lékařskou misí a mělo „nehodu“. Slíbilo vyšetření příčiny a spolupracuje s místními úřady na pátracích a záchranných pracích.

