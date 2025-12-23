Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24
9 minut
Horizont ČT24: Izrael schválil dalších devatenáct osad
Zdroj: ČT24

Izrael schválil dalších devatenáct židovských osad na Západním břehu. Za poslední tři roky jich legalizoval už 69. Vláda v Jeruzalémě jejich výstavbu dlouhodobě podporuje i přes mezinárodní kritiku a nijak se netají, že tím chce zmařit možnost dvoustátního řešení. Dovnitř izraelské populace pak ještě zaznívají argumenty bezpečnostní a náboženské, říká ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová.

„Kabinet schválil návrh, který jsem předložil společně se svým přítelem, ministrem obrany Jisra'elem Kacem, na vyhlášení a regulaci devatenácti nových osad! Bráníme vzniku palestinského teroristického státu. Budeme pokračovat v rozvoji, budování a osidlování země našich předků,“ napsal na síti X izraelský ministr financí Becalel Smotrič.

Podle náměstka zvláštního koordinátora OSN pro blízkovýchodní mírový proces Ramize Alakbarova letos dosáhla výstavba osad nejvyšší úrovně od začátku sledování OSN v roce 2017. Alkabarov židovský stát vyzval, aby dodržoval své závazky podle mezinárodního práva.

OSN: Počet izraelských osad budovaných na Západním břehu letos výrazně narostl
Izraelská osada na okupovaném Západním břehu

Na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě žije podle odhadů 700 tisíc izraelských osadníků ve 160 sídlištích. Kromě jejich rostoucí agresivity tam letos zvýšila aktivitu i izraelská armáda, která z domovů vyhnala desítky tisíc Palestinců.

„Důrazně odsuzujeme bezprecedentní nárůst násilí ze strany osadníků proti palestinským civilistům všech vyznání a denominací na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě, přičemž rok 2025 byl nejnásilnějším rokem v historii. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) došlo jen v říjnu k více než 260 útokům na Palestince a jejich majetek,“ konstatoval vyslanec Velké Británie při OSN James Kariuki.

Situace ještě může eskalovat, míní Kalhousová

Podle Kalhousové vláda židovského státu mezi Izraelci kromě zabránění vzniku palestinského státu výstavbu osad obhajuje ještě dvěma dalšími argumenty. „Jeden je bezpečnostní, že po tom, co se odehrálo v Gaze, nejlepší záruka, aby se neopakovala situace ze 7. října (2023), je židovská přítomnost na palestinském území. To znamená židovské osady. A další argument je náboženský – že Západní břeh představuje území, kterému Izraelci často říkají Judea a Samaří – území, které je pro Židy nejposvátnější.“

Podle expertky přítomnost osadníků skutečně komplikuje jakékoliv jednání o dvoustátním řešení v regionu. „Palestinci nevěří Izraelcům, že to s dvoustátním řešení myslí vážně,“ říká. „Pokud by k jednáním došlo, je to otázka osad. Jak se z nich budou Izraelci stahovat, bude jedno z nejcitlivějších témat,“ je přesvědčená.

Situace na Západním břehu může dle Kalhousové navíc ještě eskalovat, dění tam ale podle ní dosud zastiňovaly události v Gaze. „Další úroveň násilí byla ze strany radikálních osadníků, kteří ví, že v současné době policie ani izraelská armáda nezasahují, protože armáda má či měla plné ruce práce jinde – ale také a především, protože jejich násilí má politické krytí. Jejich představitelé sedí v izraelské vládě,“ upozorňuje expertka.

Výběr redakce

Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

před 5 mminutami
Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice

Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Ve složkách o Epsteinovi chybí fotky s Trumpem, vadí demokratům

Ve složkách o Epsteinovi chybí fotky s Trumpem, vadí demokratům

před 7 hhodinami
Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust

Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Rusko odmítlo vánoční příměří, chystá rozsáhlé útoky, varoval Zelenskyj

Rusko odmítlo vánoční příměří, chystá rozsáhlé útoky, varoval Zelenskyj

před 9 hhodinami
Okamura: Resort obrany připraví podklady k ukončení své role v muniční iniciativě

Okamura: Resort obrany připraví podklady k ukončení své role v muniční iniciativě

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Vláda stáhne ze sněmovny návrh rozpočtu fondu dopravní infrastruktury

Vláda stáhne ze sněmovny návrh rozpočtu fondu dopravní infrastruktury

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Zemřel britský hudebník Chris Rea, bylo mu 74 let

Zemřel britský hudebník Chris Rea, bylo mu 74 let

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

Izrael schválil dalších devatenáct židovských osad na Západním břehu. Za poslední tři roky jich legalizoval už 69. Vláda v Jeruzalémě jejich výstavbu dlouhodobě podporuje i přes mezinárodní kritiku a nijak se netají, že tím chce zmařit možnost dvoustátního řešení. Dovnitř izraelské populace pak ještě zaznívají argumenty bezpečnostní a náboženské, říká ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová.
před 5 mminutami

Pád letounu mexického námořnictva v Texasu nepřežilo pět lidí

Nejméně pět lidí zahynulo po pádu malého letadla mexického námořnictva v americkém státě Texas. Letoun se zřítil v pondělí tamního času, přepravoval jednoročního pacienta spolu se sedmi dalšími lidmi. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na lokální činitele.
před 2 hhodinami

Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

Srbská policie při pondělní návštěvě slovenského prezidenta Petera Pellegriniho v srbském městě Báčsky Petrovec obklíčila v parku demonstranty z řad slovenské menšiny. Ti protestovali proti srbskému prezidentovi Aleksandru Vučičovi, který slovenského protějška při návštěvě doprovázel. Informoval o tom slovenský deník Pravda. Slovenská menšina tvoří v Báčském Petrovci až 60,5 procenta z přibližně šesti tisíc obyvatel.
před 2 hhodinami

Trump hájí snahy o Grónsko americkou „národní bezpečností“

Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že Spojené státy potřebují Grónsko nikoliv kvůli nerostnému bohatství, ale z důvodů národní bezpečnosti. Jeho prohlášení citovala agentura Reuters. O snahách získat Dánsko hovořil šéf Bílého domu letos opakovaně. Grónsko však náleží Dánsku, má status poloautonomního území.
před 5 hhodinami

Ve složkách o Epsteinovi chybí fotky s Trumpem, vadí demokratům

Američtí demokraté viní ministerstvo spravedlnosti, že ze zveřejněných složek o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi odstranilo několik dokumentů. Týká se to i fotografií prezidenta Donalda Trumpa. Resort musel do pátku zveřejnit spisy týkající se zemřelého finančníka. Úřad nicméně zatím zpřístupnil jen jejich zlomek, některé přitom zcela začerněné. Zbytek chce publikovat v následujících týdnech. Podle ministerstva jde totiž o stovky tisíc dokumentů, které je třeba anonymizovat, pokud by zobrazovaly oběti nebo by ohrozily vyšetřování.
před 7 hhodinami

Rusko odmítlo vánoční příměří, chystá rozsáhlé útoky, varoval Zelenskyj

Rusko odmítlo americký návrh na vánoční příměří a zjevně se připravuje podniknout proti Ukrajině o svátcích rozsáhlé útoky, varoval v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Za klíčové podle tamních médií označil posílení protivzdušné obrany země. Ta se plnohodnotné ruské invazi brání už bezmála čtyři roky.
před 9 hhodinami

U Žiliny otevřeli nový úsek dálnice D1 s nejdelším tunelem na Slovensku

Na Slovensku byl otevřen nový klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je také nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová dálnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným zpožděním oproti původním plánům, pomůže hlavně tranzitní dopravě. Řidičům z Česka zrychlí jízdu mimo jiné do Vysokých a Nízkých Tater. Slavnostního přestřižení pásky při otevření tunelu se zúčastnili také slovenský premiér Robert Fico (Smer) či ministr dopravy Jozef Ráž.
před 16 hhodinami

Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, Dánsko si předvolá velvyslance

Americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, jímž bude guvernér Louisiany Jeff Landry. Ten na sociálních sítích napsal, že jeho cílem v nové funkci bude připojení Grónska k Americe. Trump dal letos opakovaně najevo, že by Spojené státy měly ostrov, který je autonomní oblastí Dánského království, získat. Kodaň to opakovaně odmítla a v nejbližších dnech si předvolá amerického velvyslance. K zachování suverenity ostrova vyzvala také EU. Pro Grónsko se podle slov jeho premiéra nic nemění.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Načítání...