Putin odvolal velvyslance v Česku Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

Šéf Kremlu Vladimir Putin odvolal z postu ruského velvyslance v Česku Alexandra Zmejevského, který funkci zastával od roku 2016. Novou velvyslankyní v Praze jmenoval Annu Ponomarjovovou. Vyplývá to z prezidentských dekretů s úterním datem, které zveřejnil Kreml.
O změně na diplomatickém postu v české metropoli informovala ruská média včetně agentury TASS či listu Kommersant.
„Ministerstvo zahraničních věcí o výměně ruského velvyslance v ČR ví a bere ji na vědomí,“ sdělil mluvčí české diplomacie Daniel Drake.
Kommersant napsal, že Zmejevskij je v diplomatických službách od roku 1979, na konci 90. let působil v ruské misi při OSN a následně se stal stálým zástupcem Ruska u mezinárodních organizací ve Vídni. Od 19. února 2016 zastával post velvyslance v Česku.
Ponomarjovová dříve zastávala post chargé d’affaires Ruska v České republice.