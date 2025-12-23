O domov přišla dvakrát. Teď Širín bydlí díky dárcům z Česka

Nezisková organizace Člověk v tísni zůstává aktivní v Sýrii – i přes velké seškrtání peněz poskytovaných z USA. Pomáhají tak prostředky poskytnuté OSN a EU. Člověk v tísni proto mohl podat pomocnou ruku také Širín al-Radžab v humanitárním komplexu al-Amal ve městě Harem na severu země, ve kterém našli útočiště uprchlíci před válkou. Širín přitom přišla o domov hned dvakrát.
Poprvé, když prchala z východu Sýrie před samozvaným Islámským státem. Na cestě při bombardování zahynul její manžel. Ženin přechodný domov později zničilo zemětřesení a Širín následně přišla právě do al-Amalu. Člověk v tísni vybudoval tento humanitární komplex díky dárcům, kteří před dvěma lety přispěli na sbírku SOS Sýrie. Stavba vyšla na třicet milionů korun, podle Člověka v tísni zcela bez přispění vládních peněz. Nyní tam zatím žije kolem 800 lidí, dalších asi třicet bytů zůstává neobsazených.