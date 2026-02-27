Škoda Auto otevřela novou halu na baterie za téměř pět miliard korun


před 1 hhodinou

Automobilka Škoda Auto otevřela ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi novou halu na montáž bateriových systémů pro elektromobily. Jde o investici za 205 milionů eur, což je v aktuálním přepočtu 4,97 miliardy korun. Podle firmy se tím stala největším výrobcem bateriových systémů v koncernu Volkswagen, ročně jich vyrobí až 335 tisíc, informovali zástupci společnosti.

Výstavba haly o rozloze 55 tisíc metrů čtverečních trvala méně než rok. Výrobní linka umožňuje montáž jednoho bateriového systému za minutu, což je víc než 1100 systémů denně. Automatizace výroby dosahuje zhruba 84 procent, v provozu je 131 průmyslových robotů. V hale bude pracovat šest set zaměstnanců, někteří noví a někteří rekvalifikovaní.

„Otevřením nové montážní linky pro bateriové systémy lokalizujeme výrobu baterií ve velkém měřítku, posilujeme odolnější a konkurenceschopnější evropský hodnotový řetězec a dále zpřístupňujeme elektromobilitu,“ uvedl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.

Mladoboleslavský závod je podle automobilky prvním evropským závodem koncernu, který vyrábí bateriové systémy s články integrovanými do bloku, takzvané cell-to-pack (CTP). Jsou určeny pro použití ve velkosériových elektromobilech, mají vyšší odolnost a snadnější a méně nákladnou výrobu.

Výroba v mladoboleslavském závodu skupiny Škoda Auto

Systémy využívají standardizované články s lithium-železo-fosfátovou (LFP) chemií. Automobilka uvedla, že díky této technologii a internímu zajištění výroby dosahuje zhruba třicetiprocentního snížení nákladů na výrobu baterií.

Výrobu bateriových systémů pro své elektrifikované vozy a další modely koncernu spustila Škoda Auto v roce 2019, od té doby vzniklo zhruba 1,4 milionu bateriových systémů. „Zahájení výroby bateriových systémů typu cell-to-pack je dalším krokem k přesunu důležité části výrobního procesu do vlastních závodů,“ uvedl člen představenstva Škody Auto pro výrobu a logistiku Andreas Dick.

Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065 milionu vozů, meziročně o patnáct procent víc. Bateriových systémů pro elektromobily na platformě MEB pro vozy Škoda i modely koncernu Volkswagen loni zaměstnanci v Mladé Boleslavi zkompletovali přes 329 tisíc kusů.

