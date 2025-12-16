Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

Právě se stalo
před 21 mminutami

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech ukončila po 24 letech provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz – červený Volkswagen ID.3. Automobil, na který se podepsali všichni zaměstnanci, se stane muzejním exponátem. Samotná drážďanská továrna se za padesát milionů eur (1,2 miliardy korun) změní v centrum inovací. Německá média upozornila, že to je poprvé v 88leté historii, kdy Volkswagen uzavřel některou ze svých továren v Německu.

Skleněná manufaktura (Gläserne Manufaktur) v saském hlavním městě slavnostně zahájila provoz v prosinci 2001. Do roku 2016 se v ní vyráběly vozy Phaeton, následně do roku 2020 automobily e-Golf. V lednu 2021 začala sériová výroba plně elektrických vozů ID.3. Továrna podle agentury DPA za 24 let provozu vyrobila přes 165 500 aut.

Architektonicky ojedinělá továrna se stala i turistickým lákadlem Drážďan. Ročně přivítá přes sto tisíc návštěvníků. Saští politici do moderního závodu rádi zvali i zahraniční návštěvy včetně těch z Česka. V roce 2019 jej tak navštívil tehdejší a nynější premiér Andrej Babiš, už v roce 2007 si ji prohlédl tehdejší prezident Václav Klaus.

Plán na přestavbu

Od ledna 2026 se Skleněná manufaktura začne přestavovat. Koncern Volkswagen, spolková země Sasko a drážďanská Technická univerzita z ní hodlají vybudovat inovační centrum pro umělou inteligenci, robotiku, čipy a mikroelektroniku. Podle agentury DPA 230 zaměstnanců závodu zatím propouštění nečeká. Co budou dál dělat ale není známo. Na vrcholu kapacity zaměstnávala Skleněná manufaktura 800 lidí.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka je rozhodnutí uzavřít závod v Drážďanech symbolický a velmi příznačný okamžik pro evropský automobilový průmysl. „Spíše než jako ojedinělá událost by se mělo zavření továrny vnímat jako důsledek několika strukturálních tlaků, které se v posledních letech zintenzivnily: vysoké náklady na energii, zrychlený přechod k elektrifikaci, rostoucí konkurence ze strany Číny a v poslední době také stále nepřátelštější mezinárodní obchodní prostředí charakterizované cly a geopolitickými napětími,“ uvedl. Německo – považované za průmyslové srdce Evropy – začíná podle Tylečka ztrácet část své přitažlivosti jako výrobní základna pro automobilový průmysl.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Mnoho českých firem patří mezi subdodavatele německých automobilek, které se potýkají s konkurencí z Číny, cly na dovoz do Spojených států i s potížemi při přechodu k elektromobilitě.

