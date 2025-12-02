Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Německé hospodářství je podle předsedy Svazu německého průmyslu (BDI) Petera Leibingera v nejhorší krizi od konce druhé světové války. V rozhovoru s agenturou DP, zveřejněném v úterý, řekl, že vláda kancléře Friedricha Merze nedělá dost pro to, aby hospodářství oživila. Na výkonu německého hospodářství je závislá i řada českých firem.

„Německé hospodářství se nachází v historicky nejhlubší krizi od vzniku spolkové republiky, ale spolková vláda nereaguje dostatečně rozhodně,“ uvedl Leibinger. Spolková republika Německo vznikla v roce 1949 v důsledku poválečného rozdělení Německa.

Leibinger uvedl, že podle nové zprávy o stavu německého průmyslu klesne průmyslová výroba letos o dvě procenta, a sníží se tak čtvrtý rok v řadě. „Nejde už o konjunkturální propad, ale o strukturální pokles,“ řekl. Německé hospodářství podle něj zažívá volný pád. S problémy se potýkají především automobilový, chemický, farmaceutický a strojírenský průmysl, tedy ta odvětví, která země považuje za klíčová.

Potřebujeme obrat, tvrdí Leibinger

„Německo potřebuje obrat v hospodářské politice s jasnými prioritami, kterými by byly konkurenceschopnost a růst,“ uvedl Leibinger. Každý měsíc bez strukturálních reforem je podle něj měsícem, kdy Německo přichází o pracovní místa a blahobyt. Kancléř Merz na konci léta oznámil, že letošní podzim bude „podzimem reforem“. Například ekonom Alexander Krüger ze společnosti Hauck Aufhäuser Lampe na konci listopadu řekl, že se Merzovi tento slib rozhodně splnit nepodařilo.

Leibinger mimo jiné vyzval, aby vláda neprojídala peníze z půjček do zvláštních fondů, ale využívala je výhradně na investice. Strany německé vlády – konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) –  vytvořily zvláštní fond na investice do infrastruktury a klimatické investice o objemu 500 miliard eur (přes 12 bilionů korun). Dohodly se rovněž na zvýšení výdajů na obranu. Obojí bude financováno z půjček.

Komora německých spolkových zemí schválila obří dluhový balík
Německá Spolková rada

Pět předních německých hospodářských institutů na konci září odhadlo, že se hrubý domácí produkt (HDP) Německa v letošním roce zvýší o 0,2 procenta a v roce příštím o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s prognózou institutů shoduje.

V prvním letošním čtvrtletí vzrostla německá ekonomika o 0,3 procenta, v druhém HDP o 0,2 procenta klesl a ve třetím čtvrtletí ekonomika stagnovala.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své úterním výhledu pro nejbližší dva roky zmiňuje Německo až na chvostu v porovnání s ostatními velkými ekonomikami. Pro rok 2026 očekává růst ve výši jednoho procenta, pro rok 2027 pak 1,5 procenta. Stejný odhad zveřejnil koncem listopadu i Mezinárodní měnový fond.

Některé varovné signály přichází i z německé firemní sféry. Největší německý výrobce oceli Thyssenkrupp Steel se v pondělí dohodl s odborovým svazem IG Metall na podmínkách restrukturalizačního plánu. Ten zahrnuje redukci výrobních kapacit a snížení počtu zaměstnanců přibližně o jedenáct tisíc, a to v podobě rušení pracovních míst a přesunu činností na externí podniky.

Výrobce nákladních automobilů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst. Firma se podle mluvčího potýká se slabou poptávkou a s vysokými náklady. MAN je součástí divize Traton, která patří koncernu Volkswagen a která se zaměřuje na výrobu nákladních vozidel.

Německé ekonomice se nadále nedaří. Drtí ji americká cla i chybějící čínské čipy
Ilustrační foto

Mnichovský ekonomický institut Ifo naproti tomu uvedl, že v říjnu se nálada v německém automobilovém průmyslu se v říjnu výrazně zlepšila, firmy jsou optimističtější ohledně budoucího vývoje. Souhrnný index nálady v odvětví se v říjnu podle průzkumu zvýšil na minus 12,9 bodu ze zářijových minus 21,3 bodu. „Výrazně se zlepšila zejména očekávání v automobilovém průmyslu,“ upozornila analytička Ifo Anita Wölflová.

Německá pojišťovna Allianz plánuje podle listopadové zprávy německých médií propustit až 1800 zaměstnanců v divizi Allianz Partners, která se specializuje na cestovní a automobilové pojištění. Pracovní místa by mohla zaniknout hlavně v call centrech. Na vině je stále širší využívání umělé inteligence (AI).

Nálada podnikatelů se v listopadu zhoršila

Podle Ifo se pak podnikatelská nálada v Německu v listopadu nečekaně zhoršila. Hodnota indexu, který ji sleduje, klesla na 88,1 bodu z říjnové hodnoty 88,4 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters přitom očekávali, že index vzroste na 88,5 bodu. „Německé hospodářství pochybuje, že ho čeká brzké zotavení,“ uvedl v tiskové zprávě prezident Ifo Clemens Fuest. K poklesu hodnoty indexu přispěla především pesimističtější očekávání. Hodnocení aktuální situace podniků je naopak o něco lepší než v minulém měsíci.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles – na vině jsou podle odborníků strukturální problémy německého hospodářství, vysoké ceny energií, přebujelá byrokracie či konkurence asijských trhů, především Číny. V poslední době navíc export německého zboží brzdí vysoká cla na dovoz do Spojených států.

Výběr redakce

Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

12:05Aktualizovánopřed 29 mminutami
Zadrželi bývalou šéfku diplomacie EU Mogheriniovou, píší média

Zadrželi bývalou šéfku diplomacie EU Mogheriniovou, píší média

13:36Aktualizovánopřed 45 mminutami
Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků

Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků

před 51 mminutami
Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

11:02Aktualizovánopřed 51 mminutami
Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

11:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

před 1 hhodinou
Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

před 1 hhodinou
Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

10:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků

Německé hospodářství je podle předsedy Svazu německého průmyslu (BDI) Petera Leibingera v nejhorší krizi od konce druhé světové války. V rozhovoru s agenturou DP, zveřejněném v úterý, řekl, že vláda kancléře Friedricha Merze nedělá dost pro to, aby hospodářství oživila. Na výkonu německého hospodářství je závislá i řada českých firem.
před 51 mminutami

Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

Vláda bulharského premiéra Rosena Željazkova oznámila, že stáhne svůj návrh rozpočtu, který vyvolal místy násilné demonstrace desetitisíců lidí. Informovala o tom agentura AP. Země se připravuje na vstup do eurozóny na začátku příštího roku. Prezident Rumen Radev vyzval k předčasným volbám.
před 1 hhodinou

Tržby e-shopů za Black Friday meziročně vzrostly o osm procent

Ve výprodejích k černému pátku (Black Friday) utratili Češi na internetu za celý poslední listopadový týden přibližně 8,5 miliardy korun, oproti loňsku asi o osm procent více, řekl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška. Slevová akce Black Friday byla oficiálně v pátek 28. listopadu, obchodníci ji ale prodlužují, podle APEK většinou právě na týden.
před 21 hhodinami

Schodek rozpočtu činil v listopadu 232,4 miliardy korun

Schodek státního rozpočtu se v listopadu prohloubil o 49,3 miliardy korun a dosáhl 232,4 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. Je to nejnižší schodek za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový deficit na konci listopadu 259,2 miliardy korun. Na celý rok je naplánovaný schodek 241 miliard korun, loni skončil rozpočet deficitem 271,4 miliardy korun.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pondělí přijímá další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Po nominantovi na post ministra průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi na Pražský hrad dorazila dopoledne také kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová. Ta debatu s prezidentem označila za konstruktivní. Pavlovi, který byl podle ní dobře připraven, Schillerová odpovídala na otázky. „Mám z toho velmi dobrý pocit,“ shrnula.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice

Prezident Petr Pavel v pondělí přijal další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako první na Pražský hrad dorazil před desátou dopoledne nominant na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten po jednání sdělil, že s hlavou státu diskutovali o hospodářské politice či energetice. Havlíček deklaroval, že vznikající vláda bude „protržně orientovaná“. Motorem růstu musí být podle kandidáta do čela resortu průmyslu a obchodu privátní sektor.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Babiš řešení střetu zájmů osvětlí, řekl Juchelka. Šanci dostal, míní Richterová

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) stále neobjasnil, jak vyřeší možný střet zájmů. „Babiš má s prezidentem Petrem Pavlem dohodu, věřím, že ji dodrží,“ řekl v Otázkách Václava Moravce nominant na ministra práce Aleš Juchelka (ANO). Podle předsedkyně pirátských poslanců Olgy Richterové je postup jasný: buď musí Babiš odejít z politiky, nebo prodat Agrofert. S předsedou Motoristů Petrem Macinkou a poslankyní Věrou Kovářovou (STAN) debatovali také o rozpočtu či nominaci Filipa Turka (za Motoristy).
30. 11. 2025

Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

Finančních influencerů po celém světě přibývá. Internet je nejčastější místo, kde investoři informace o trzích hledají. Hlavně u mladých lidí už on-line zdroje překonávají odborníky na pobočkách. Experti ovšem upozorňují na případy problematického počínání, kdy influenceři například dostatečně neupozorňují na rizika spojená s investováním.
30. 11. 2025
Načítání...