V Česku přibývá bezobslužných prodejen. Nabízí potraviny i železářství


V Česku loni přibyly desítky samoobslužných prodejen, kde si zákazníci nakoupí 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Potvrzují to technologičtí dodavatelé těchto obchodů, například Contio, P.V.A. systems nebo Knowinstore. Nejčastěji jde podle nich o obchody s potravinami. Nově ale vznikla například samoobslužná prodejna s kávou, muzeum nebo železářství. Další typy samoobslužných provozoven budou podle dodavatelů přibývat i letos.

Samoobslužné prodejny s potravinami fungují jak ve městech, tak v menších obcích. „Aktuálně provozujeme 94 automatizovaných prodejen 24/7,“ řekl místopředseda představenstva COOP pro služby Lukáš Němčík. Asi tři desítky prodejen podle něj vznikly loni.

Většinou jde o obchody v hybridním režimu, kdy je část dne přítomen personál a část dne provozovna funguje zcela bezobslužně. Bezobslužný režim tak podle Němčíka slouží hlavně jako rozšíření běžné otevírací doby. V minulém roce ale vznikl i nový typ prodejny s potravinami. „Jde o nedávno otevřenou prodejnu spojenou s čerpací stanicí Orlen v Panenském Týnci,“ upřesnil Němčík.

Samoobslužné prodejny provozuje i franšízová síť společnosti Makro Můj obchod, celkem jich má jedenáct. Podle manažerky komunikace Nikoly Formanové osm prodejen vzniklo loni. „Největší zájem vidíme v obcích, kde by klasická prodejna s obsluhou nebyla dlouhodobě udržitelná,“ poznamenala.

Žádné pokladny, žádné fronty. Budoucnost nakupování může být ve stylu „vezmi, co chceš, a jdi“
Prodejna Amazon Go

Nově tak mají obchod v obci například obyvatelé Vidic na Plzeňsku, kde až do loňského roku měli nejbližší potraviny v Hostouni vzdálené deset kilometrů. „Od čtvrtka 7. srpna 2025 už cestu za nákupem absolvovat nemusí, mají k dispozici samoobslužnou prodejnu,“ uvedla v tiskové zprávě Plzeňského kraje mluvčí Eva Mertlová.

Nové automatizované obchody přibyly v roce 2025 i pod značkou Minute Shop. „Všechny tři se nacházejí na kolejích Univerzity Karlovy, nejprve na Kajetánce, následně v Troji a nyní na koleji Hvězda,“ upřesňuje Filip Thein ze společnosti Topic PR. Vznik jednotek samoobslužných prodejen oznámilo na svých webových stránkách také Tempo nebo Žabka.

Samoobslužné muzeum

Bezpečnostní a samoobslužné platební vybavení pro 24hodinový provoz obchodů zajišťuje na českém trhu například firma Contio. Podle technického ředitele Marka Šípa se loni podílela třeba na spuštění samoobslužného muzea Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích, nebo na otevření samoobslužného železářství Altara v Děčíně.

Společnost P.V.A. systems dodávající automatizovaný pokladní a obchodně skladový systém loni podle obchodního manažera Michala Čadiny pomohla otevřít v Praze třeba specializovanou prodejnu s kávou nebo fanouškovský obchod fotbalové Sparty. Loni firma svou technologií vybavila 41 nových prodejen, celkem jich pomohla otevřít 126. „Základem je možnost volby. Provozovatel si rozhodne, kdy bude prodejna fungovat s obsluhou a kdy bez ní,“ doplnil Čadina.

Také společnost Knowinstore potvrzuje loňský nárůst. Podle jejího manažera Pavla Hartmanna se firma technologicky podílela na vzniku 24 bezobslužných maloobchodních jednotek. Celkově v Česku vybavila více než šedesát prodejen.

Samoobslužné pokladny v Česku přibývají, jinde v Evropě je ale ruší
Samoobslužné pokladny

Využití samoobsluhy ve veřejné správě

Firmy počítají s tím, že trend samoobsluhy bude pokračovat i v tomto roce. Kromě dalších desítek potravinářských obchodů je podle nich v plánu převést do samoobslužného režimu i jiné typy provozoven.

Hartmann zmiňuje například využití automatizace a bezobslužnosti ve veřejné správě.Klient se při vstupu do komunitního centra autorizuje a dále se obslouží sám u kiosku Czech point, České pošty v rámci výdejního a podacího boxu na zásilky, online loterií a sázek nebo POL POINTu – kontaktního místa policie,“ říká. V rámci samosprávy by podle něj šlo o využití bezobslužných technologií při placení různých poplatků obci nebo při návštěvě knihovny.

Michal Čadina z P.V.A. systems potvrzuje, že zájem o bezobslužné technologie je z celé škály druhů provozoven. „Realizujeme například první hotelovou prodejnu v lobby významného karlovarského hotelu,“ upřesňuje. Dále podle něj firma chystá samoobslužnou prodejnu v kontejneru pro nadnárodní síť čerpacích stanic.

Ověření identity před nákupem je nutnost

Pro vstup do bezobslužných prodejen je podle Hartmanna z Knowinstore většinou nutné nainstalovat si uživatelskou aplikaci. V ní je potřeba, aby zákazník provedl ověření totožnosti přes Bankovní identitu, digitální kartu nebo jiným způsobem. QR kód, který je mu vygenerován, pak používá k otevření dveří prodejny a při placení,“ doplňuje.

Druhou nejčastější možností, jak do prodejny vstoupit, je digitální čipová karta. Tu zákazníkovi může podle Hartmanna vydat provozovatel na základě ověření identity. Firma Contio na svých stránkách uvádí i další způsoby pro vstup do prodejen – přiložení bankovní karty, občanského průkazu nebo ověření telefonního čísla.

Lidé dávají během nákupu přednost pohodlí a rychlosti
Ilustrační foto

