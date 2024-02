Samoobslužné pokladny v Česku přibývají, jinde v Evropě je ale ruší

Zákaznice Jana Honsová se ráda vyhne frontám, a proto vítá, že jsou samoobslužné pokladny stále dostupnější. „Já to používám téměř z devadesáti procent. Člověk se to naučí, prostě ani senioři nemají problémy,“ říká.

Pokladny bez obsluhy jsou kromě potravin k dispozici třeba i v hobbymarketech. Platbu bez pokladní tam využívá téměř pětina zákazníků. Většinou při menších nákupech.

Zánik samoobslužných pokladen u nás ani ve světě odborníci nepředpokládají. Zvlášť mladá generace tento způsob prodeje podle nich vyžaduje. „Do tří let budou na českém trhu existovat hlavně koncepty malometrážní, kdy maloobchodníci tam nebudou mít vůbec pokladní,“ dodal Kozler.

Kromě jednoduchosti, přehlednosti a rychlé odezvy systému by někteří zákazníci ocenili i získání výhody za to, že si nákup namarkují sami. Mohla by to být sleva nebo body na věrnostní kartu.