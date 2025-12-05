Lidé na náhradu kloubu čekají až tři roky. Změnit to mají i roboti

Na výměnu kyčelního či kolenního kloubu čekají pacienti v tuzemsku i několik let. Některé nemocnice se proto snaží zrychlit operace pomocí robotických systémů, nových typů endoprotéz nebo multidisciplinárních postupů ERAS. Přestože moderní technologie mohou zlepšit přesnost výkonu a urychlit rekonvalescenci, jejich širší využití brzdí vysoké pořizovací náklady i kapacitní limity jednotlivých pracovišť.
Petra Součka trápila bolest kyčelního kloubu přes pět let. Na operaci se dostal po šesti měsících, protože se v pořadníku kolínské nemocnice uvolnilo místo. „Se ženou máme rádi výlety, chodili jsme po Šumavě a jinde po horách. Měl bych tady být pět až sedm dní,“ popsal z nemocničního lůžka. Než se znovu vydá na hory, čeká ho ještě rehabilitace.
Oblastní nemocnice Kolín připravuje stavbu urgentního příjmu, jehož součástí bude i sál s robotem. Ročně tam provedou přibližně 650 operací kyčelního kloubu. Pacienti čekají v průměru deset měsíců až rok.
Situaci zhoršil i covid
Počet operací kloubních náhrad dlouhodobě roste. Mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová upozorňuje také na následky covidu-19.
„Po covidu se mnohonásobně zvýšil počet pacientů s rozpadem kloubu kvůli ztrátě cévního zásobení. Kloub se rychle rozpadá a časté je i úplné vymizení například hlavice stehenní kosti. Tento stav vede ke krutým bolestem a ztrátě mobility, proto jsou tito pacienti přijímáni v subakutním režimu, tedy do čtyř měsíců,“ vysvětlila. Podle ní to prodlužuje čekací dobu u pacientů s mírnějším nálezem, kteří pak v Plzni na operaci čekají i dva roky.
Robotické operace zpřesňují zákrok
K rychlejšímu hojení pomáhají v nemocnicích i nové technologie. V Mladé Boleslavi provádějí operace kyčelního kloubu robotem. „Naplánujeme si, v jaké pozici bychom finálně implantáty rádi měli, a robot s námi při operaci spolupracuje. Cílem je výkon zpřesnit,“ popsal ortoped Kliniky Dr. Pírka Roman Lehovec. Robotické operace se dle něj stávají součástí každodenní praxe.
Pacient Karel Malátek je s výsledkem spokojený. „Čekal jsem zhruba rok. Vyplatilo se to, dobře se mi chodí, nebolí to. Na robotickou operaci se doplácí šedesát tisíc,“ prozradil.
Robotický systém pro výměnu kolenního kloubu testuje i Fakultní nemocnice Ostrava, která ročně provádí kolem pěti set výměn kloubů. Pacienti tam na ně mohou čekat i dva roky. Čekací doby mají zkracovat i takzvané fast-track postupy, nové typy endoprotéz a 3D tisk kostí pro plánování složitých výkonů, uvedla mluvčí zdravotnického zařízení Petra Petlachová.
V Nemocnici Uherské Hradiště provedli díky novým technologiím o sedm desítek totálních endoprotéz (TEP) více. „Našim pacientům nabízíme mimo jiné i nadstandardní šablony pro TEP kolene, které zajišťují přesné uložení implantátu, zkracují dobu operace a umožňují časnější návrat k aktivitě,“ popsala mluvčí Stanislava Fojtová.
Robotický sál začne brzy využívat i Městská nemocnice Ostrava. „Maximálně využíváme kapacitu operačních sálů a pacienty odesíláme na následnou rehabilitaci co nejdříve po operaci,“ uvedla její mluvčí Andrea Vojkovská.
Zkrácení čekacích dob mohou zajistit i organizační změny
Podle mluvčího brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny Jiřího Erlebacha ale robotické operace nemají pouze pozitiva. „Taková operace prodlužuje výkon, a tím i čekací dobu, protože za den provedeme méně zákroků. Od roku 2023 jsme však racionalizovali průchod pacientů operačními sály a operujeme tak o dvacet procent více pacientů než v roce 2022,“ uvedl. Nemocnice loni provedla přes 1150 totálních endoprotéz, pacienti na ně ale čekají až tři roky.
Fakultní nemocnice v Olomouci čekací doby zkrátila díky organizačním opatřením. Robota nemá, pacienti čekají zhruba rok a půl. „Pomohlo zejména navýšení operačních hodin, dřívější začátky programů a využívání ERAS protokolů,“ uvedl mluvčí Adam Fritcher.
Moderní postupy v rámci ERAS, jejichž cílem je mimo jiné urychlit rekonvalescenci po zákrocích, zavedli také v Nemocnici Jindřichův Hradec. „U nás to vedlo ke zkrácení hospitalizace o dva dny a ke snížení spotřeby krevních derivátů o 60 procent,“ sdělila mluvčí zařízení Šárka Velimská. V Jindřichově Hradci čekají pacienti na výměnu kloubu kratší dobu než v některých jiných nemocnicích – konkrétně půl roku.
Rozšíření robotiky v tuzemských nemocnicích nicméně brzdí především vysoké pořizovací náklady. Cena technologie se totiž pohybuje v desítkách milionů korun.
