Pacienti na výměnu kloubu čekají i dva roky, lhůty se v nemocnicích liší

Všechny nemocnice oslovené Českou televizí provedly minulý rok více výměn kloubů než v roce předchozím. Trend potvrzuje i Všeobecná zdravotní pojišťovna, která sice loňská čísla ještě neuzavřela, ale přesto je podle ní jasné, že zákroků proti roku 2022 přibylo. Tehdy jich proplatila 26 tisíc. Pacienti si však na plánovaný zákrok počkají. Ve velkých fakultních nemocnicích se lhůty pohybují mezi jedním a dvěma roky, U Svaté Anny v Brně je to dokonce dva a půl roku, i když ročně vymění 1100 kloubů. Oproti tomu například v Jindřichově Hradci přijde člověk na řadu za deset měsíců – za rok tam odoperují 330 lidí. Další oslovené nemocnice provádějí zákroky do dvou let od objednání.