Trust na správu Agrofertu bude snazší založit dle cizího práva, říká právnička

Strukturu pro správu Agrofertu, se kterou počítá kvůli řešení svého střetu zájmů předseda hnutí ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš, bude podle Marie Zámečníkové z Právnické fakulty Masarykovy univerzity jednodušší založit podle jiného než tuzemského práva.
„Byť lze i podle českého práva upravit řadu věcí nad rámec zákonné úpravy, zdá se, že představené řešení spíše odpovídá některé z common-law jurisdikcí, které mají pro takové struktury ustálenou praxi,“ uvedla. Bude tak přehlednější i jednodušší tuto strukturu založit podle cizího práva, míní.
Z právního hlediska bude trustová struktura dle Zámečníkové výrazně robustnější, než byly Babišovy svěřenské fondy v minulosti. „Pokud bude skutečně nastavena jako neodvolatelná a pokud Andrej Babiš nebude mít žádnou možnost ovlivňovat správce nebo protektora, lze předpokládat, že by mohla formálně vyhovět požadavkům zákona o střetu zájmů, minimálně v oné dotační úrovni zákona,“ podotkla s tím, že podrobné závěry lze ale činit až ve chvíli, kdy budou známé detaily o struktuře fondu.
Faktické odstranění střetu zájmů bude složité, míní
Složitější otázkou dle Zámečníkové je, zda řešení odstraní střet zájmů i ve faktické rovině. „U tak rozsáhlého holdingu lze očekávat, že člen vlády bude dobře rozumět tomu, jak se jednotlivá veřejná rozhodnutí Agrofertu dotýkají, a tuto znalost žádná právní konstrukce sama o sobě ‚nevymaže‘,“ upozornila.
I fakt, že má později Agrofert připadnout Babišovým dětem, rodinný ekonomický zájem spíše odsouvá do budoucna, než že by ho zcela vyloučil, dodala. „Účinnost řešení tedy bude záviset zejména na tom, jak nezávislý bude skutečný výkon správy trustu a kdo správce a protektora určí,“ sdělila právnička.
Babišem oznámená varianta dle ní zřejmě posouvá řešení střetu zájmů ve formální rovině o značný krok dál. „V materiální rovině ale bude hodně záležet na tom, kdo bude fond skutečně spravovat, jakými pravidly se bude řídit a zda správce a protektor budou schopni fungovat skutečně nezávisle na politických a rodinných zájmech původního vlastníka,“ zopakovala Zámečníková.
Prezident Petr Pavel podmiňoval veřejným oznámením řešení střetu zájmů Babišovo jmenování premiérem. Babiš ve čtvrtek uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba dvě stě firem v tuzemsku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti.