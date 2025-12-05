Nová vláda by o důvěru sněmovny mohla žádat 13. ledna, uvedl Okamura


5. 12. 2025

Hlasování Poslanecké sněmovny o důvěře vládě Andreje Babiše (ANO) by se dle koaliční rady ANO, SPD a Motoristů mohlo odehrát 13. ledna, uvedl šéf dolní komory Tomio Okamura (SPD). K samotnému jmenování vlády by dle něj mělo dojít pár dní poté, co prezident Petr Pavel jmenuje Babiše premiérem. K tomu má dojít v úterý 9. prosince.

Lídři ANO, SPD a Motoristů podle Okamury probrali přesný harmonogram nástupu nového kabinetu. Domluvili se na prvních schůzích vlády i tom, že se jich bude Okamura účastnit jako předseda dolní parlamentní komory. První jednání se podle něj určitě uskuteční ještě před vánočními svátky. „V případě, že by k jmenování vlády mělo dojít v řádu dní po jmenování předsedy Babiše premiérem, máme naplánována dvě až tři zasedání ještě před Vánoci,“ uvedl.

Na první schůzi s obvyklým programem ministři podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka zřejmě proberou změny stavebního zákona. Jednání se má uskutečnit den po jmenování vlády. „Nechceme zdržovat nic ani o jeden den,“ dodal. Předseda Motoristů Petr Macinka uvedl, že na úvodní organizační schůzi by noví ministři měli zamířit hned po jmenování prezidentem Pavlem.

Vyjádření politiků z ANO, SPD a Motoristů po jednání koaliční rady

Okamura doplnil, že na prvních jednáních vlády kabinet odmítne migrační pakt a také emisní povolenky ETS2. K oběma tématům Okamura během své nedávné cesty na Slovensko získal od tamní vlády „podpůrné stanovisko“. Mezi další priority budoucí vlády patří i zastropování povinných odvodů pro živnostníky, dodal.

Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu
Šéf ANO Andrej Babiš

Možné angažmá Turka ve vládě rada neprobrala

Možným nástupem Filipa Turka (za Motoristy) do vlády se podle předsedy Motoristů Petra Macinky koaliční rada nezabývala. Vrátit by se k tomu mohla po pondělním jednání Turka s Pavlem. Macinka věří, že existuje šance, že Turek v pondělí přesvědčí Pavla, aby ho ministrem životního prostředí jmenoval.

Schůzkou s Turkem Pavel uzavře sérii jednání s patnácti kandidáty na ministry v budoucí vládě Babiše. Ve čtvrtek Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek ministrem stane. Občané by podle něj měli mít na ministry náročnější kritéria než jen to, že nejsou stíhaní pro trestný čin. „Nakonec možná bude užitečné, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou pak Ústavní soud rozhodne,“ dodal prezident. Macinka v pátek zopakoval, že o kompetenční žalobě Motoristé neuvažují, ale sází na dialog.

Pavel o Turkovi: Kompetenční žaloba by byla užitečná
Prezident Petr Pavel

Podle Havlíčka koalice navrhne takovou sestavu ministrů, kterou schválí koalice. „Jak to odsouhlasí koaliční rada, tak to půjde panu prezidentovi,“ uvedl. Podotkl, že koalice už jednou o personáliích rozhodla. „Nicméně čeká se i na setkání prezidenta s panem Turkem, takže počkejme na pondělní jednání,“ dodal.

