Česko a Slovensko spojuje postoj k ETS2 a migračnímu paktu, řekl Okamura

Česko a Slovensko se shodly na odmítnutí systému povolenek ETS 2 i unijního migračního paktu, diskuse s Rakouskem v těchto záležitostech bude pokračovat. Novinářům to po dnešní schůzce šéfů parlamentů Slavkovského formátu (Česko, Slovensko, Rakousko) v Bratislavě řekl předseda české sněmovny Tomio Okamura.
„Panovala shoda se slovenskou stranou, že nechtějí implementovat ETS 2, takže ten postup bude společný. Migrační pakt odmítá jak Česká republika, tak Slovensko. Co se týče rakouské strany, tak tato témata budeme diskutovat ještě dál,“ uvedl Okamura.
Systém ETS 2 obchodování s povolenkami rozšíří například na silniční dopravu nebo vytápění budov. V listopadu Evropská komise schválila návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému, a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Systém by měl být spuštěn od roku 2028, tedy o rok později oproti dřívějšímu plánu. Okamura také v Bratislavě odmítal, aby Česko muselo přijímat „muslimské migranty“.
Předseda rakouské Národní rady Walter Rosenkranz uvedené záležitosti při společném prohlášení s kolegy nekomentoval.
Země se neshodnou na podpoře členství Ukrajiny v EU
Rozdílné postoje mají šéfové parlamentů zemí Slavkovského formátu také k ambicím Ukrajiny na vstup do Evropské unie. Okamura odmítl členství země v EU a podobný postoj podle něj zastává i Rakousko. Slovensko začlenění Ukrajiny do evropského bloku naopak podporuje.
Předseda slovenského parlamentu a hostitel schůzky Richard Raši řekl, že Evropa nemůže být jediná ve světě, která přijímá různé regulace. „Nikdo z nás nechce, aby Evropa nebyla zelená. Na druhé straně chceme, aby Evropa přežila,“ uvedl. Jednání se podle něj týkalo i možností prohloubení spolupráce parlamentů i přeshraniční spolupráce Česka, Slovenska a Rakouska.