Policie navrhla obžalovat Feriho z dalšího znásilnění, píše iRozhlas

Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Dominika Feriho v případu, kde je viněn z dalšího znásilnění. Serveru iRozhlas.cz to řekl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 Pavel Polák. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim souhlasný sexuální styk, při kterém si sundal kondom. Policie bývalého poslance obvinila v březnu po zásahu Ústavního soudu (ÚS), původně věc odložila.
„Mohu potvrdit, že vyšetřování bylo skončeno a dozorujícímu státnímu zástupci byl předložen spisový materiál s návrhem na podání obžaloby pro trestný čin v sexuální oblasti,“ řekl serveru Polák.
Žena, které se aktuální případ týká, tvrdí, že měla s bývalým poslancem ve svých sedmnácti letech souhlasný sexuální styk. Feri si však podle ní během něj sundal kondom, s čímž nesouhlasila. Policie případ nejprve odložila, postup potvrdilo i státní zastupitelství. Ústavní soud ale následně rozhodl, že podobné počínání lze kvalifikovat jako znásilnění a rozhodnutí žalobců zrušil.
Soudci policistům vytkli, že tvrzení dívky důkladněji neprověřili, na nic se jí nedoptávali a její vysvětlení řádně nezaznamenali. Policisté se podle soudu nepokusili zajistit elektronickou komunikaci, v níž dívka Feriho konfrontovala s jeho chováním a požadovala omluvu. Nevyslechli ani svědkyni, která o události údajně věděla. Policie následně Feriho v polovině března ze znásilnění obvinila.
Feri si momentálně odpykává tříletý trest za znásilnění dvou jiných dívek, z toho jedné nezletilé, a další pokus o znásilnění. Vinu od počátku odmítá. Do vězení nastoupil loni, v lednu bude Okresní soud v Teplicích projednávat jeho žádost o podmíněné propuštění. Feri kvůli předchozímu trestnímu stíhání už dříve rezignoval na poslanecký mandát a odešel z TOP 09.