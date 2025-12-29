Policie navrhla obžalovat Feriho z dalšího znásilnění, píše iRozhlas


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Dominika Feriho v případu, kde je viněn z dalšího znásilnění. Serveru iRozhlas.cz to řekl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 Pavel Polák. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim souhlasný sexuální styk, při kterém si sundal kondom. Policie bývalého poslance obvinila v březnu po zásahu Ústavního soudu (ÚS), původně věc odložila.

„Mohu potvrdit, že vyšetřování bylo skončeno a dozorujícímu státnímu zástupci byl předložen spisový materiál s návrhem na podání obžaloby pro trestný čin v sexuální oblasti,“ řekl serveru Polák.

Žena, které se aktuální případ týká, tvrdí, že měla s bývalým poslancem ve svých sedmnácti letech souhlasný sexuální styk. Feri si však podle ní během něj sundal kondom, s čímž nesouhlasila. Policie případ nejprve odložila, postup potvrdilo i státní zastupitelství. Ústavní soud ale následně rozhodl, že podobné počínání lze kvalifikovat jako znásilnění a rozhodnutí žalobců zrušil.

Policie chybovala, když odložila část Feriho kauzy, prohlásil Ústavní soud
Dominik Feri (na snímku z dubna 2024)

Soudci policistům vytkli, že tvrzení dívky důkladněji neprověřili, na nic se jí nedoptávali a její vysvětlení řádně nezaznamenali. Policisté se podle soudu nepokusili zajistit elektronickou komunikaci, v níž dívka Feriho konfrontovala s jeho chováním a požadovala omluvu. Nevyslechli ani svědkyni, která o události údajně věděla. Policie následně Feriho v polovině března ze znásilnění obvinila.

Feri si momentálně odpykává tříletý trest za znásilnění dvou jiných dívek, z toho jedné nezletilé, a další pokus o znásilnění. Vinu od počátku odmítá. Do vězení nastoupil loni, v lednu bude Okresní soud v Teplicích projednávat jeho žádost o podmíněné propuštění. Feri kvůli předchozímu trestnímu stíhání už dříve rezignoval na poslanecký mandát a odešel z TOP 09.

Dominik Feri nastoupil do vězení
Dominik Feri u soudu (22. 4. 2024)

Výběr redakce

Státní zástupce obžaloval tři muže z útoků na bezdomovce v obchodním centru

Státní zástupce obžaloval tři muže z útoků na bezdomovce v obchodním centru

před 2 mminutami
Policie navrhla obžalovat Feriho z dalšího znásilnění, píše iRozhlas

Policie navrhla obžalovat Feriho z dalšího znásilnění, píše iRozhlas

před 52 mminutami
V Turecku zemřeli při zásahu proti Islámskému státu tři policisté

V Turecku zemřeli při zásahu proti Islámskému státu tři policisté

11:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Thajsko viní Kambodžu z porušení nedávného příměří stovkami dronů

Thajsko viní Kambodžu z porušení nedávného příměří stovkami dronů

před 1 hhodinou
Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

03:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj

Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj

před 2 hhodinami
„Čínská Havaj“ chce přilákat zahraniční investice nulovými cly

„Čínská Havaj“ chce přilákat zahraniční investice nulovými cly

před 3 hhodinami
Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo nejméně třináct lidí

Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo nejméně třináct lidí

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Státní zástupce obžaloval tři muže z útoků na bezdomovce v obchodním centru

Státní zástupce obžaloval tři muže, kteří podle kriminalistů bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce v obchodním domě v Praze 1. Dva z nich pracovali jako ostraha obchodního centra. Žalobce trojici viní z ublížení na zdraví, vydírání, loupeže a nebezpečného vyhrožování, jeden z mužů je navíc stíhaný i kvůli projevu sympatií k nacistickému hnutí. Všem hrozí až deset let vězení.
před 2 mminutami

Policie navrhla obžalovat Feriho z dalšího znásilnění, píše iRozhlas

Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Dominika Feriho v případu, kde je viněn z dalšího znásilnění. Serveru iRozhlas.cz to řekl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 Pavel Polák. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim souhlasný sexuální styk, při kterém si sundal kondom. Policie bývalého poslance obvinila v březnu po zásahu Ústavního soudu (ÚS), původně věc odložila.
před 52 mminutami

Silvestr bude doprovázet sníh a silný vítr

Hory v Česku v tomto týdnu zasype sníh, sněžit bude i jinde, v nižších polohách mohou být srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude mrznout, teploty i přes den budou kolem nuly. Od úterý meteorologové čekají silnější vítr, ve středu s nárazy až o rychlosti sedmdesát kilometrů v hodině. Budou se tak tvořit sněhové jazyky, na horách závěje a v noci hrozí náledí, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 5 hhodinami

Sebepoškozování u dětí je časté téma, stojí za ním hlubší potíže

Neustálé škrábání se, trhání vlasů nebo řezání. Odborníci upozorňují na vážný problém, který se mezi dospívajícími objevuje čím dál častěji. Úmyslné ubližování si řeší nejen psychologové, ale také adiktologové, psychiatři a odborníci ve školách. Sebepoškozování vnímá významná část mladých lidí jako způsob, jak řešit problémy. Zároveň může podle odborníků vytvářet pocit kontroly nad vlastním tělem, když se jinak dospívající cítí bezmocně.
před 5 hhodinami

Domovy pro seniory mohou od ledna zdražit, už teď musí klienty odmítat

Celodenní strava o třicet korun dráž a za ubytování o dvacet korun více – takové navýšení si za každý den budou moci od ledna účtovat domovy pro seniory. Vzrostou i částky za pobyt v odlehčovacích službách, týdenních stacionářích nebo domovech pro lidi se zdravotním postižením. Důvodem je růst nákladů na provoz, energie či například nákup potravin.
před 6 hhodinami

Elektřina řadě lidí zlevní. I díky převodu plateb za obnovitelné zdroje na stát

Energetický trh nabízí do nového roku příznivý výhled. Řada dodavatelů avizuje zlevnění elektřiny, zejména u smluv na dobu neurčitou. Na účtech odběratelů se má pozitivně projevit i rozhodnutí převést poplatky za podporované zdroje energie na stát. Změnu odsouhlasila vláda a Energetický regulační úřad teď rozhodnutí zpracovává. U plynu se systém poplatků nemění.
před 7 hhodinami

Kompenzace regionům za dostavbu Dukovan mají vyjít na patnáct miliard

Patnáct miliard korun mají stát kompenzační opatření v regionech dotčených dostavbou Jaderné elektrárny Dukovany. Většinu sumy uhradí stát, část ale i kraje a obce. Ty už připravují projekty na bydlení a infrastrukturu. S výstavbou nových bloků má totiž přijít až deset tisíc lidí.
před 16 hhodinami

Na silnicích v celém Česku hrozí až do pondělka náledí

V celém Česku se může od nedělního večera na silnicích tvořit náledí. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s nízkým stupněm nebezpečí platí od nedělních 20:00 do pondělních 10:00. Řidiči by tak měli být opatrní. Meteorologové také avizovali, že v příštím týdnu bude v tuzemsku hodně sněžit.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Načítání...